Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Αποδεσμεύει 411 εκατ. βαρέλια από τα αποθέματα πετρελαίου για να βάλει «φρένο» στην εκτόξευση των τιμών

Περισσότερα από 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα έκτακτα αποθέματα του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) θα διοχετευτούν σύντομα στην αγορά, ανακοίνωσε ο οργανισμός στην πιο λεπτομερή ενημέρωσή του σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου για την καταπολέμηση της εκτόξευσης των τιμών του αργού πετρελαίου από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Τα αποθέματα από τις χώρες της Ασίας και της Ωκεανίας θα είναι διαθέσιμα άμεσα, ενώ τα αποθέματα από την Ευρώπη και την Αμερική θα είναι διαθέσιμα στο τέλος Μαρτίου, ανέφερε ο οργανισμός την Κυριακή, τέσσερις ημέρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας.

Πόσα εκατ. βαρέλια θα διατεθούν από τα αποθέματα

Οι κυβερνήσεις έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν 271,7 εκατομμύρια βαρέλια από τα κρατικά αποθέματα, 116,6 εκατομμύρια βαρέλια από υποχρεωτικά βιομηχανικά αποθέματα και 23,6 εκατομμύρια βαρέλια από άλλες πηγές, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο κύριος όγκος των δεσμευμένων αποθεμάτων -195,8 εκατομμύρια βαρέλια- προέρχεται από χώρες-μέλη της αμερικανικής ηπείρου, με τα 172,2 εκατομμύρια εξ αυτών να προέρχονται από κρατικά αποθέματα. Οι χώρες-μέλη της Ασίας και της Ωκεανίας έχουν δεσμευτεί να συνεισφέρουν 108,6 εκατομμύρια βαρέλια (66,8 εκατ. από κρατικά αποθέματα), ενώ η Ευρώπη έχει υποσχεθεί 107,5 εκατομμύρια βαρέλια, συμπεριλαμβανομένων 32,7 εκατομμυρίων από κρατικά αποθέματα.

Η ανακοίνωση του Οργανισμού διευκρινίζει ότι το 72% των προγραμματισμένων αποδεσμεύσεων αφορά αργό πετρέλαιο και το 28% προϊόντα πετρελαίου.

Σημειώνεται ότι και τα 32 μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας – συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ και πολλών από τα πλουσιότερα έθνη του κόσμου- συμφώνησαν στην αποδέσμευση αυτή την Τετάρτη, προκειμένου να αντιμετωπίσουν προκλήσεις «πρωτοφανούς κλίμακας».

Η ποσότητα αυτή είναι υπερδιπλάσια από το προηγούμενο ρεκόρ που είχε αποδεσμευτεί από τα μέλη του μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Υπενθυμίζεται ότι η τιμή του πετρελαίου είναι σχεδόν κατά ένα τέταρτο (25%) υψηλότερη σε σχέση με την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή πριν από δύο εβδομάδες.