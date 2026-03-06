ΔΙΜΕΑ: «Βαριές καμπάνες» για 41.993 μαϊμού προϊόντα – Οι έλεγχοι σε Πάτρα, Κάτω Αχαΐα, Κόρινθο και Κατερίνη

Στελέχη της ΔΙΜΕΑ διενήργησαν χθες, 5 Μαρτίου ταυτόχρονους ελέγχους σε Πάτρα, Κάτω Αχαΐα, Κόρινθο και Κατερίνη και εντόπισαν, κατάσχεσαν και κατέστρεψαν 41.993 απομιμητικά εμπορικά σήματα και επέβαλαν πρόστιμα συνολικού ύψους 224.500 ευρώ.

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωση της η Διατομεακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς. Όπως επισημαίνεται οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών που αφορούσαν εμπορικά σήματα παγκόσμιας online εταιρεία μόδας (fast fashion) με ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και είδη ομορφιάς.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 41.993 απομιμητικά εμπορικά σήματα, τα οποία προορίζονταν να τοποθετηθούν σε είδη ένδυσης και να διατεθούν προς πώληση σε καταστήματα που έφεραν παρανόμως την εμπορική επωνυμία της συγκεκριμένης διεθνούς πλατφόρμας.

Στους παραβάτες επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 224.500 ευρώ, ενώ για δύο ημεδαπούς κινήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία για τα αδικήματα της παραποίησης εμπορικών σημάτων και της απάτης.

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας και της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης Δυτικής Αχαΐας της Ελληνικής Αστυνομίας. Η επιχείρηση είχε σχεδιαστεί σε στενή συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και προετοιμαζόταν για διάστημα περίπου 6 εβδομάδων.

Η δήλωση της Δ. Τσαγγάρη

Η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Δέσποινα Τσαγγάρη συνεχάρη δημόσια τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. και την Ελληνική Αστυνομία για τον άρτιο σχεδιασμό και την επιτυχή υλοποίηση της επιχείρησης, σημειώνοντας: «Η χτεσινή επιχείρηση αποτελεί ένα ακόμη ισχυρό μήνυμα ότι η Ανεξάρτητη Αρχή δεν αφήνει κανένα πεδίο παρανομίας ανεξέλεγκτο. Τα στελέχη της ΔΙ.Μ.Ε.Α. απέδειξαν την υψηλή επιχειρησιακή τους ετοιμότητα, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας με επιτυχία μια σύνθετη επιχείρηση κατά της παραποίησης εμπορικών σημάτων. Θέλω να συγχαρώ θερμά τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. και την Ελληνική Αστυνομία. Η προστασία της αγοράς, των νόμιμων επιχειρήσεων και των καταναλωτών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα».

Η Ανεξάρτητη Αρχή υπογραμμίζει ότι συνεχίζει με συνέπεια τους ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού, την προστασία των καταναλωτών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην αγορά.