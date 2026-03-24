ΔΝΤ: Προβλέπει ανάπτυξη 1,8% το 2026 για την Ελλάδα, τι αναφέρει για το χρέος – Πιερρακάκης: Εξαιρετικά θετική αποτίμηση της πορείας της οικονομίας

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προβλέπει ανάπτυξη 1,8% το 2026 για την Ελλάδα, με κινδύνους από υψηλές τιμές ενέργειας, γεωπολιτικές εντάσεις.

Σύμφωνα με την έκθεση, η παρατεταμένη ένταση στη Μέση Ανατολή και οι υψηλές τιμές ενέργειας αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα την κατανάλωση και τον τουρισμό, δύο βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα, η επιβράδυνση της εξωτερικής ζήτησης και η αυξημένη αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές δημιουργούν ένα πιο εύθραυστο περιβάλλον, με το Ταμείο να εκτιμά ότι μεσοπρόθεσμα η ανάπτυξη θα κινηθεί κοντά στο 1,5%, λόγω δημογραφικών πιέσεων και χαμηλής παραγωγικότητας.

Η ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών δίνει τη δυνατότητα στήριξης της ανάπτυξης. Οι μειώσεις φόρου εισοδήματος και οι ενισχύσεις για οικογένειες και νέους συμβάλλουν στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται στο 3,8% του ΑΕΠ το 2026, ενώ μεσοπρόθεσμα αναμένεται στο 2,75%, με το χρέος να υποχωρεί στο 110% έως το 2031.

Πιερρακάκης για την Έκθεση του ΔΝΤ: Εξαιρετικά θετική αποτίμηση της πορείας της ελληνικής οικονομίας

«Εξαιρετικά θετική» χαρακτηρίζει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης την ετήσια Έκθεση του άρθρου IV για την ελληνική Οικονομία, από τα στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Όπως αναφέρει ο κ. Πιερρακάκης σε ανάρτησή του, «η έκθεση που παρουσίασαν σήμερα στελέχη του International Monetary Fund στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αποτελεί μια εξαιρετικά θετική αποτίμηση του οργανισμού σχετικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη να ανταπεξέλθει στο κλίμα διεθνούς αστάθειας».

Συγκεκριμένα, ο υπουργός σημειώνει ότι, όπως αναλύθηκε σε συνέντευξη Τύπου των στελεχών του Ταμείου:

το 2025 η ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική διατηρήθηκε

η δημοσιονομική σταθερότητα ενισχύθηκε περαιτέρω

ο χρηματοπιστωτικός τομέας επιδεικνύει αυξημένη ανθεκτικότητα

οι κίνδυνοι για τις αναπτυξιακές προοπτικές έχουν περιοριστεί σημαντικά.

Επιπλέον, όπως τονίζει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, «το ΔΝΤ αναγνωρίζει ότι η εξυγίανση του Δημοσίου Τομέα επιτρέπει στην Ελλάδα να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις διεθνείς προκλήσεις, στηρίζοντας την αναπτυξιακή της πορεία και ενισχύοντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών».