ΔΥΠΑ: Ανοίγει η πλατφόρμα αιτήσεων για τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, στις 14:00, αρχίζει η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών στις 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για το έτος κατάρτισης 2026-2027.

Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 46 ειδικότητες που έχουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, στο gov.gr, με τη χρήση προσωπικών κωδικών TAXISnet. Η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, στις 23:59.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-saek-tis-dypa

Η διαδρομή στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη είναι:

gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν τον τίτλο σπουδών και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Οι υποψήφιοι πρέπει να τα υποβάλουν ηλεκτρονικά σε μορφή PDF.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν έως τρεις ειδικότητες κατάρτισης, με σειρά προτίμησης, από το σύνολο των 46 ειδικοτήτων που προσφέρουν οι ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ. Παράλληλα, μπορούν να επιλέξουν έως δύο Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι 30 ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ παρέχουν σύγχρονη και ποιοτική αρχική επαγγελματική κατάρτιση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της οικονομίας.

Οι καταρτιζόμενοι αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις, επαγγελματικές δεξιότητες και πιστοποιημένα προσόντα, μέσα από τη συνδυασμένη θεωρητική, εργαστηριακή και πρακτική εκπαίδευση. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύουν τις δυνατότητες απασχόλησης και επαγγελματικής εξέλιξης.

Η φοίτηση έχει συνολική διάρκεια πέντε εξαμήνων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητας, καθώς και ένα εξάμηνο αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, διάρκειας 960 ωρών.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή στις προβλεπόμενες εξετάσεις πιστοποίησης, οι απόφοιτοι αποκτούν δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας επιπέδου 5, σύμφωνα με το εθνικό πλαίσιο προσόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση και τις ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://schools.dypa.gov.gr/

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ