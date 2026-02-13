Οικονομία

ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ: Σήμερα ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών – Ποιους αφορά

Σήμερα ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών από τη ΔΥΠΑ και τον e-ΕΦΚΑ σε χιλιάδες πολίτες.

Αναλυτικά:

Α.Η ΔΥΠΑ πληρώνει:

  • για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα 26.000.000 ευρώ σε 43.000 δικαιούχους.
  • για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας 4.000.000 ευρώ  σε 6.000 μητέρες
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.500.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Β. Από τον e-ΕΦΚΑ καταβάλλονται έως σήμερα συνολικά  19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ

