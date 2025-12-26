Οικονομία

ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν από Δευτέρα το «χρώμα» του χρήματος

Το «χρώμα» του χρήματος θα δουν από τη Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου έως τις 2 Ιανουαρίου 2026 χιλιάδες δικαιούχοι από τη ΔΥΠΑ.

Αναλυτικά  η ΔΥΠΑ θα καταβάλει:

  • επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 18.000 δικαιούχους. Αυτοί θα λάβουν  συνολικά 11.000.000 ευρώ.
  • επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 80 μητέρες. Σε αυτούς  θα καταβληθούν συνολικά 500.000 ευρώ.
  • 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Πηγή enikos.gr

