ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν από Δευτέρα το «χρώμα» του χρήματος

Το «χρώμα» του χρήματος θα δουν από τη Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου έως τις 2 Ιανουαρίου 2026 χιλιάδες δικαιούχοι από τη ΔΥΠΑ.
Αναλυτικά η ΔΥΠΑ θα καταβάλει:
- επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 18.000 δικαιούχους. Αυτοί θα λάβουν συνολικά 11.000.000 ευρώ.
- επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 80 μητέρες. Σε αυτούς θα καταβληθούν συνολικά 500.000 ευρώ.
- 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Πηγή enikos.gr