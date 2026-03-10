ΔΥΠΑ: Προβλήματα στην πλατφόρμα για το επίδομα των 750 ευρώ – Πού αλλού μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση

Ανακοίνωση για τη νέα δράση κατάρτισης εργαζομένων της ΔΥΠΑ εξέδωσε η Υπηρεσία λόγω του ότι νωρίτερα οι πολίτες δεν μπορούσαν να επισκεφθούν την πλατφόρμα gov.gr για να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής.

Όπως επισημαίνεται, λόγω της πολύ μεγάλης επισκεψιμότητας που καταγράφεται από την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων παρατηρούνται προσωρινά τεχνικά προβλήματα στην πλατφόρμα.

Οι τεχνικές ομάδες εργάζονται ήδη για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας. Η ΔΥΠΑ θα διασφαλίσει ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν επαρκή χρόνο για την υποβολή της αίτησής τους χωρίς να θιγεί κανείς από τη σημερινή καθυστέρηση. Θα υπάρξει νέα ενημέρωση σύντομα.

Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην δράση μπορούν να υποβάλουν αίτηση αλλού.

Μέσω gov.gr ακολουθώντας τη διαδρομή: