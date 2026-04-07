Δώρο Πάσχα 2026: Έως τη Μεγάλη Τετάρτη η καταβολή του – Πώς υπολογίζεται και τι πρέπει να κάνετε εάν δεν το λάβετε

Έως αύριο, Μεγάλη Τετάρτη (8/4) υποχρεούνται οι εργοδότες να καταβάλουν το Δώρο Πάσχα για το 2026 σε όλους τους μισθωτούς εργαζόμενους που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Το Δώρο ισούται με τον μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό ενώ για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο αντιστοιχεί σε 15 ημερομίσθια και αυτό θα πρέπει να χορηγηθεί στο ακέραιο εφόσον η σχέση εργασίας των μισθωτών με τον εργοδότη διήρκησε ολόκληρη τη χρονική περίοδο, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 30 Απριλίου.

Διευκρινίζεται πως, οι μισθωτοί εργαζόμενοι των οποίων η σχέση εργασίας τους δεν διήρκεσε όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα πρέπει να γνωρίζουν πως τους καταβάλλεται αναλογία του Δώρου Πάσχα, ίση με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή 1 ημερομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής για κάθε 8 ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

Εάν όμως, το χρονικό διάστημα είναι μικρότερο του 8ημέρου, τότε καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα. Στο χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης δεν υπολογίζονται:

οι αδικαιολόγητες απουσίες,

οι ημέρες απεργίας και

η άδεια άνευ αποδοχών, ενώ σε περίπτωση ασθενείας αφαιρούνται μόνο οι ημέρες για τις οποίες έλαβαν οι μισθωτοί επίδομα ασθενείας από το Ασφαλιστικό τους Ταμείο.

Συνυπολογίζεται πάντως ο χρόνος της υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών προ και μετά τοκετού.

Τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε

Επιπλέον οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Η καταβολή

Η καταβολή του Δώρου Πάσχα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως αύριο και αυτό υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.

Επίσης επισημαίνεται πως ο εργοδότης μπορεί να αφαιρέσει από το συνολικό ποσό και να καταβάλει έως την 30η Απριλίου, το ποσό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από τη Μ. Τετάρτη έως τις 30 Απριλίου.

Ο υπολογισμός

Ο υπολογισμός του Δώρου Πάσχα γίνεται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Εάν η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία, τότε το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.

Τακτικές αποδοχές αποτελούν , μεταξύ άλλων, η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, το επίδομα κατοικίας κ.λπ. όταν χορηγούνται κατά επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα κ.λπ. Στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας. Συνεπώς ο μισθωτός θα λάβει το δώρο Πάσχα προσαυξημένο με τον συντελεστή αδείας, ο οποίος ανέρχεται σε 0,04166.

Σε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης πριν από την ημερομηνία αυτή, το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται βάσει των αποδοχών που καταβάλλονται την ημέρα της λύσης της εργασιακής σχέσης. Σαν καταβαλλόμενες αποδοχές εννοείται το σύνολο των τακτικών αποδοχών του μισθωτού και περιλαμβάνονται ο νόμιμος ή συμβατικός μισθός και κάθε άλλη παροχή, σε είδος ή χρήμα, που καταβάλλεται τακτικά ανά μήνα ή περιοδικά σε ορισμένα χρονικά διαστήματα.

Για όσους αμείβονται με ωρομίσθιο ή κυμαινόμενες αποδοχές , ο υπολογισμός γίνεται βάσει του μέσου όρου των αποδοχών που έλαβε ο μισθωτός κατά το διάστημα από 1/1- 30/04 ή μέχρι την ημερομηνία λήξεως της εργασιακής του σχέσης. Διαιρούνται δηλαδή οι συνολικές αμοιβές που έλαβε ο μισθωτός μέσα στο διάστημα αυτό δια του αριθμού των ημερών του διαστήματος αυτού κατά τις οποίες ο μισθωτός εργάσθηκε ή διατήρησε αξίωση για τις αποδοχές του. Το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των ημερομισθίων που αναλογούν στη διάρκεια της εργασιακής σχέσης.

Παράδειγμα: εργαζόμενος με δώρο Πάσχα 900 ευρώ, με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ.

Βάσει του άρθρου 250 παρ. 17 του Αστικού Κώδικα οι αποδοχές των Δώρων στον ιδιωτικό τομέα παραγράφονται μετά από 5ετία από το τέλος του έτους που ήταν απαιτητές

Οι ιστοσελίδες για τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα

Το Δώρο Πάσχα μπορεί να υπολογιστεί:

μέσω της online εφαρμογής του ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ https://www.kepea.gr/calc-doro-pasxa.php

-για την εκ περιτροπής απασχόληση στο https://www.kepea.gr/calc-ek-peritropis-doro-pasxa.php

για τις ωρομίσθιους εργαζόμενους στο https://www.kepea.gr/calc-doro-pasxa-orom.php

Τι ισχύει για τη μη καταβολή

Εάν το Δώρο Πάσχα δεν καταβληθεί έγκαιρα, τότε οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία μπορούν και θα πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά. Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Eισαγγελέα για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη, ενώ παράλληλα διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Επισημαίνεται ότι στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, εάν αυτό είναι δυνατό, δεδομένου ότι η διαδικασία του αυτοφώρου διαρκεί 48 ώρες.

Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής του δώρου Πάσχα, μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, οι κοινωνικοί επιθεωρητές εργασίας του ΣΕΠΕ έχουν υποχρέωση να επεμβαίνουν άμεσα, διενεργώντας ελέγχους, και να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την άσκηση της διαδικασίας του αυτοφώρου και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να προβαίνουν σε επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες στην ενιαία γραμμή εξυπηρέτησης 1555 ή στην ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής ανώνυμης καταγγελίας της Επιθεώρησης Εργασίας ή με αποστολή μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο Τμήμα Επιθεώρησης του τόπου εργασίας τους.