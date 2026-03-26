Δώρο Πάσχα 2026 από τη ΔΥΠΑ σε ανέργους: Νέες διευκρινίσεις για τον υπολογισμό του

Τις επόμενες ημέρες, μπορεί ακόμη και την Παρασκευή, 3 Απριλίου να χορηγήσει η ΔΥΠΑ το Δώρο Πάσχα για το έτος 2026 στους πολίτες που λαμβάνουν είτε το τακτικό επίδομα ανεργίας είτε το νέο πιλοτικό κλιμακωτό επίδομα ανεργίας ύψους έως 1.295 ευρώ.

Της Κατερίνας Φεσσά

Διευκρινίσεις για τον τρόπο που θα υπολογιστεί το Δώρο Πάσχα για κάποιον που λαμβάνει το νέο πιλοτικό κλιμακωτό επίδομα ανεργίας ύψους έως 1.295 ευρώ δίνει ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων Νίκος Μηλαπίδης, μιλώντας στο enikonomia.gr.

Με την ενεργοποίηση της νέας αύξησης του κατώτατου μισθού, το ανώτατο πλαφόν των 1.295 ευρώ στο κλιμακωτό επίδομα ανεργίας δεν θα αλλάξει, ξεκαθαρίζει και προσθέτει πως «αυτό είναι συνδεδεμένο με τον κατώτατο μισθό ως ποσοστό. Τα ποσοστά δεν αλλάζουν. Αλλάζει ο κατώτατος μισθός». «Όποιος δεν έχει επιλογή για το πιλοτικό, θα πάρει το 55% του κατώτατου μισθού για Δώρο Πάσχα, όσο είναι αυτό. Δεν θα εφαρμοστεί το πιλοτικό πρόγραμμα για το Δώρο Πάσχα» σημειώνει.

Το Δώρο Πάσχα

Αξίζει να σημειωθεί πως, αυξημένο Δώρο Πάσχα σε σχέση με πέρυσι, θα λάβουν φέτος από τη ΔΥΠΑ όσοι επιδοτούνται με το τακτικό επίδομα ανεργίας ύψους 540 ευρώ, λόγω της νέας αναπροσαρμογής που θα γίνει στον κατώτατο μισθό από την 1η Απριλίου 2026. Αυτός αναμένεται να κινηθεί στην περιοχή των 910,8 ευρώ με 930 ευρώ μεικτά από 880 ευρώ μεικτά που είναι σήμερα, κάτι που θα επηρεάσει αυτόματα και το Δώρο Πάσχα. Δηλαδή να υπάρξει αύξηση μεταξύ 3,5% και 5,7%.

Ακόμη επισημαίνονται τα εξής :

Ολόκληρο Δώρο Πάσχα θα χορηγηθεί στους άνεργους που επιδοτούνται από τη ΔΥΠΑ κατά τη περίοδο 1η Ιανουαρίου-30 Απριλίου, χωρίς διακοπή και εργάστηκαν στο παρελθόν με καθεστώς πλήρους. απασχόλησης. Διευκρινίζεται όμως, πως ολόκληρο το Δώρο αντιστοιχεί σε 12,5 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

«Κουτσουρεμένο» Δώρο Πάσχα θα δοθεί στους ανέργους που δούλεψαν με καθεστώς μερικής απασχόλησης και που επιδοτήθηκαν κατά το παραπάνω διάστημα.

Εάν κάποιος έλαβε επιδότηση ανεργίας για διάστημα μικρότερο από 1η Ιανουαρίου-30 Απριλίου, τότε θα γίνει ανάλογη προσαρμογή στο Δώρο Πάσχα. Δηλαδή θα καταβληθεί ενίσχυση που θα ισούται με 3 ημερήσια επιδόματα για κάθε μήνα επιδότησης. Ενδεικτικά αναφέρεται:

– Τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας θα δοθούν στους πολίτες που επιδοτήθηκαν για 1 μήνα

– Έξι ημερήσια επιδόματα θα λάβουν όσοι επιδοτήθηκαν για διάστημα 2 μηνών.

Κάτι αντίστοιχο με τα παραπάνω φαίνεται πως θα ισχύσει και για όσους επιδοτούνται με το νέο κλιμακωτό επίδομα ανεργίας ύψους έως 1.295 ευρώ.

Τι ισχύει μέχρι σήμερα για το κλιμακωτό επίδομα ανεργίας ύψους έως 1.295 ευρώ

Υπενθυμίζεται πως μέχρι σήμερα, το εν λόγω επίδομα αποτελείται από τρία μέρη:

Το σταθερό, ανεξαρτήτως της προϋπηρεσίας και μισθό που είχε ο άνεργος.

Το μεταβλητό Α, αυτό υπολογίζεται βάσει της εργασιακής προϋπηρεσίας που είχε ο άνεργος.

Το μεταβλητό Β. Αυτό προκύπτει βάσει του μέσου όρου των αποδοχών που είχε ο άνεργος.

Και το σταθερό μέρος υπολογίζεται σύμφωνα με τις αποδοχές που έχει ο δικαιούχος. Αναλυτικά:

Το τελικό ποσό επιδότησης ανεργίας ισοδυναμεί με το 70% του κατώτατου ημερομίσθιου κατά την περίοδο του πρώτου τριμήνου.

Το ποσό της επιδότησης ανεργίας μειώνεται στο 60% του κατώτατου ημερομίσθιου κατά το δεύτερο τρίμηνο της πληρωμής.

Το ποσό της επιδότησης ανεργίας περιορίζεται στο 50% του κατώτατου ημερομίσθιου κατά το τρίτο τρίμηνο.

Το ποσό της επιδότησης ανεργίας πέφτει στο 40% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη κατά τέταρτο τρίμηνο.

Αυτό ισχύει για το πρώτο έτος καταβολής του επιδόματος.

Η αξιολόγηση

Ακόμη ο κ. Μηλαπίδης επισημαίνει στο enikonomia.gr πως η διαδικασία για την αξιολόγηση του νέου πιλοτικού κλιμακωτού επιδόματος ανεργίας ύψους έως 1.295 ευρώ θα ολοκληρωθεί μέσα στο Μάρτιο και στη συνέχεια θα υπάρξει κάποια πρωτοβουλία.

«.Δεν θα γίνει κάτι μέσα στον Απρίλιο ….άμεσα. Θα ολοκληρωθεί το πιλοτικό και μετά θα δούμε μέσα στη χρονιά, το πώς το επίδομα αυτό θα επεκταθεί σε όλη την χώρα » συμπληρώνει.