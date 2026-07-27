ΕΒΕΑ: Αρχίζει ο Διαγωνισμός Καινοτομίας «Greece – Türkiye Hackathon 2026»

Μετά την επιτυχημένη διεξαγωγή του πρώτου Hackathon Ελλάδας–Τουρκίας το 2025, ξεκίνησε ο διαγωνισμός καινοτομίας «Greece – Türkiye Hackathon 2026». Συνδιοργανώνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά από τη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) του ΕΒΕΑ και το Κέντρο Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Τουρκίας, Bilişim Vadisi, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εξωτερικών των δύο χωρών, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Τεχνητής Νοημοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Βιομηχανίας & Τεχνολογίας της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

Στόχος αυτού του πρωτοποριακού διαγωνισμού είναι η προώθηση της καινοτομίας, της συνεργασίας και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των νέων από τις δύο χώρες.

Το Hackathon 2026 εστιάζει στο θεματικό πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης και αναζητά καινοτόμες λύσεις που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη σε τομείς αιχμής, όπως:

Καινοτομία στην υγεία και τη βιοτεχνολογία

Διαχείριση έξυπνων πόλεων με ανθεκτικότητα σε καταστροφές

Βιώσιμη γεωργία

Εξατομικευμένα ταξίδια και έξυπνος τουρισμός

Η αντιμετώπιση αυτών των κρίσιμων ζητημάτων προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εξερευνήσουν και να αναπτύξουν καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του σήμερα και του αύριο.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοιχτή σε νέους ηλικίας 18–35 ετών, φοιτητές πανεπιστημίου, νέους επιχειρηματίες και ερευνητές από την Ελλάδα και την Τουρκία.

Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί σε διάστημα μικρότερο των πέντε (5) μηνών. Οι ομάδες από την Ελλάδα που θα υποβάλουν τις ιδέες τους θα αξιολογηθούν από Ειδική Επιτροπή της Θ.Ε.Α. και είκοσι (20) από αυτές θα επιλεγούν για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. Μια αντίστοιχη διαδικασία επιλογής θα διεξαχθεί παράλληλα από το Bilişim Vadisi για τις αιτήσεις από ομάδες στην Τουρκία. Στη συνέχεια, καθεμία από τις 20 ομάδες από κάθε χώρα θα διασυνδεθεί με μια ομάδα από την άλλη χώρα, δημιουργώντας 20 «μικτές» ομάδες.

Καθεμία από αυτές τις ομάδες θα αναπτύξει μια τελική καινοτόμο πρόταση με την υποστήριξη μεντόρων και από τις δύο χώρες. Οι προτάσεις θα παρουσιαστούν και θα αξιολογηθούν από μια κοινή κριτική επιτροπή, για την επιλογή δέκα (10) ομάδων που θα προκριθούν στον ημιτελικό γύρο.

Οι ημιτελικοί του Hackathon θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα στις 26–27 Νοεμβρίου 2026, για την επιλογή των έξι (6) ομάδων για τον τελικό. Η τελική φάση και η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθούν στην Κωνσταντινούπολη, στις 3–4 Δεκεμβρίου 2026.

Οι τρεις πρώτες ομάδες θα βραβευθούν με €20.000, €10.000 και €5.000 αντίστοιχα, σε αναγνώριση της εξαιρετικής τους συνεισφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να προετοιμάσουν και να υποβάλουν τις προτάσεις τους στον ιστότοπο του Hackathon: https://greeceturkiyehackathon.com/

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2026.