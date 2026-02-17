Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Παρατυπίες 1,86 εκατ. ευρώ σε επιδόματα του ΟΠΕΚΑ – Οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν

Ο συστημικός έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στον ΟΠΕΚΑ έβγαλε «λαβράκια». Οι έλεγχοι αποκάλυψαν περιπτώσεις χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σε πρόσωπα που δεν τα δικαιούνταν. Η ελεγχόμενη περίοδος είναι από τις 10 Ιανουαρίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, δηλαδή τα ποσά που εισπράχθηκαν από μη δικαιούχους φτάνουν τα 1.860.000 ευρώ.

Οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν

Η ανεξάρτητη Αρχή έλεγξε 372 φακέλους – αιτήσεων χορήγησης επιδόματος, από τους οποίους προέκυψε πλήθος παραβάσεων του θεσμικού πλαισίου:

Εντοπίστηκαν περιπτώσεις, κατά τις οποίες:

δεν τηρήθηκε η θεσμοθετημένη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ούτε ο χειρισμός των αιτήσεων με χρονολογική σειρά.

εγκρίθηκαν αιτήσεις παρά τις ελλείψεις σε υποβληθέντα δικαιολογητικά ή τη μη πλήρωση κριτηρίων (π.χ. συμπλήρωση ορίου ηλικίας)

το επίδομα αποδόθηκε νωρίτερα από ό,τι έπρεπε και άρα για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που δικαιούνταν οι εκάστοτε αιτούντες/ούσες.

Συγκεκριμένα:

Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο 178 εγκριτικών αποφάσεων , το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού υπολογίστηκε σε 723.480 ευρώ.

, το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού υπολογίστηκε σε Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο 91 εγκριτικών αποφάσεων , το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, υπολογίστηκε σε 216.543 ευρώ.

, το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, υπολογίστηκε σε Από τον επανέλεγχο 76 εγκριτικών αποφάσεων , που είχε εξετάσει και το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΕΚΑ, το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού υπολογίστηκε σε 895.554 ευρώ.

, που είχε εξετάσει και το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΕΚΑ, το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού υπολογίστηκε σε Από τον έλεγχο 27 φακέλων αιτούντων/ουσών, για τους οποίους η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. είχε εντοπίσει ασυμφωνία μεταξύ των καταχωρισμένων ημερομηνιών γέννησης και των Αριθμών Μητρώου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΜΚΑ), προέκυψαν περιπτώσεις για αχρεωστήτως καταβληθέντα ύψους 60.650 ευρώ.

Παράτυπες εγκρίσεις αιτήσεων

Κατόπιν έκτακτου εσωτερικού ελέγχου που διενήργησε ο ΟΠΕΚΑ, διαπιστώθηκε ότι επιχειρήθηκε παράτυπη έγκριση αιτήσεων από πρώην προϊστάμενο/μένη ο/η οποίος/α παρακρατούσε στην κατοχή του/της φακέλους με αιτήσεις για χορήγηση επιδόματος.

Ένας /Μια πρώην προϊστάμενος/η ακόμη και κατόπιν της απόσπασής του/της σε Υπηρεσία εκτός του ΟΠΕΚΑ, φέρεται να εισήγαγε και επιχείρησε παράτυπη έγκριση αιτήσεων στην Υπηρεσία.

Επιπροσθέτως από τον εσωτερικό έλεγχο του οργανισμού διαπιστώθηκε επίσης πως, κατά τη διάρκεια της θητείας δύο προϊσταμένων του σχετικού με τη χορήγηση του επιδόματος Τμήματος, επιτρεπόταν η προσέλευση στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ προσώπων (όχι αιτούντων), οι οποίοι/ες φαίνεται ότι προσκόμιζαν, εκτός της θεσμοθετημένης διαδικασίας, αιτήσεις για χορήγηση του επιδόματος. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Σπίτι στην εντέλεια σε 15 λεπτά: Πώς να καθαρίσετε γρήγορα τον χώρο σας όταν έχετε απρόσμενες επισκέψεις Αθηνά Οικονομάκου για τις κακοποιητικές σχέσεις: «Αυτό μπορεί να σε αλλάξει και να σε κλείσει σαν άνθρωπο» Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: «Το κλειδί της επιτυχίας το έχουν οι παίκτες, αυτοί παίζουν» Λας Βέγκας: Μητέρα σκότωσε την κόρη της σε ξενοδοχείο και αυτοκτόνησε – «Σπαρακτικό περιστατικό», λέει η αστυνομία

Η ΕΑΔ συνέστησε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη διοίκηση του ΟΠΕΚΑ την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά του/της αρμόδιου/ας υπαλλήλου και να αναζητηθούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, ενώ υπέβαλε συγκεκριμένες προτάσεις για αύξηση του ελέγχου τήρησης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος.