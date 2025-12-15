Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων: Ποιες αλλαγές έρχονται και πώς θα λειτουργεί

Αλλαγές αναμένεται να έρθουν εκτός μεγάλου απροόπτου το επόμενο διάστημα στο Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων.

Της Κατερίνας Φεσσά

Κάποιες από αυτές αφορούν στην ημερομηνία έναρξης της πιλοτικής λειτουργίας του Μητρώου, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και κάποιες βελτιώσεις. Όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος μιλώντας στο enikonomia.gr, «θέλουμε το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων να μπει σε τροχιά υλοποίησης μέσα στο 2026 και μπορεί να υπάρξουν κάποιες βελτιώσεις σε αυτό αλλά η βασική φιλοσοφία του δεν πρόκειται να αλλάξει».

Υπενθυμίζεται πως ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε πως το μέτρο αυτό θα ενεργοποιούνταν πιλοτικά το 2025 και η διάρκειά του θα ήταν έως τον Ιούνιο του 2026. Ωστόσο μένει να φανεί εάν θα αλλάξει η ημερομηνία για τη λήξη της πιλοτικής διάρκειας του μέτρου λόγω της καθυστέρησης της υλοποίησής του.

«Είμαστε σε φάση που εξετάζουμε το πώς θα στηθεί το Μητρώο. Είναι ένα από τα πιο σύνθετα project της δημόσιας διοίκησης και είμαστε κοντά στο να παρουσιάσουμε τα πρώτα αποτελέσματα» τονίζει μεταξύ άλλων ο κ. Τσάπαλος.

Τα επιδόματα

Η πιλοτική λειτουργία του Μητρώου θα αφορά αυτόματα σε όλα τα επιδόματα που χορηγούνται από τον ΟΠΕΚΑ, τη ΔΥΠΑ, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, διευκρινίζει ο κ. Τσάπαλος.

Και συμπληρώνει πως η λογική είναι να ξεκινήσει το Μητρώο αυτόματα για όλα τα επιδόματα, να είναι δηλαδή ενιαίο.

Επίσης επισημαίνεται πως το μέτρο αυτό συμπεριλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «Διασφάλιση δημοσιονομικής ισορροπίας: Μεταρρύθμιση πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης το οποίο λέει ότι στο πιλοτικό πρόγραμμα εντάσσονται, κατ’ ελάχιστον, οι εξής παροχές και ενισχύσεις:

το επίδομα θέρμανσης

το επίδομα πρόσβασης παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και νηπίων, σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας, πρόσβασης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης

το επίδομα παιδιού

το επίδομα γέννησης

το επίδομα αναδοχής

το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης σε ανασφάλιστους υπερήλικες

το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας

το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

το επίδομα στέγασης

το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων

οι παροχές του Προγράμματος Στέγασης και Εργασίας για Αστέγους

οι παροχές του Προγράμματος «Κάλυψη»

το επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους

το διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους πνευμόνων και μυελού των οστών, καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος,

η οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία

η οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση

η οικονομική ενίσχυση παραπληγικών, τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του δημοσίου του ν. 162/1973, του άρθρου 3 του ν. 1284/1982 (Α΄ 114), του άρθρου 22 του ν. 2646/1998 και της υπ΄ αρ. 115750/3006/10.9.1981 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών «Περί εγκρίσεως εφαρμογής προγράμματος οικονομικής ενισχύσεως ανασφαλίστων τετραπληγικών και παραπληγικών αναπήρων» (Β΄572),

η ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή δρεπανοκυτταρική μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (ΑIDS)

η οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων,

η οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης

η οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση

η εισοδηματική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους

η υπηρεσία «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία»

η μηνιαία αμοιβή των επαγγελματιών αναδόχων του άρθρου 16 του ν. 4538/2018 (Α΄85), περί επαγγελματικής αναδοχής,

η τακτική επιδότηση ανεργίας στις κατηγορίες των κοινών και εποχικών ανέργων,

το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας.

Η λειτουργία

Ουσιαστικά το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων θα είναι μια ενιαία βάση στην οποία θα είναι περασμένα όλα τα επιδόματα κοινωνικού και προνοιακού χαρακτήρα που χορηγούνται στους πολίτες και με αυτόν τον τρόπο το Δημόσιο θα είναι καλύτερα ενήμερο για τα χρήματα που δίνονται στον κόσμο.

Ο στόχος του μέτρου λοιπόν είναι να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στη χορήγηση των επιδομάτων αυτών αλλά και να γίνεται καλύτερη διανομή των ποσών αυτών από ότι σήμερα.