«Ειδικό» επίδομα από τη ΔΥΠΑ σε ανέργους: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για την καταβολή του Πάσχα 2026

Θέμα χρόνου είναι να πραγματοποιηθεί η προπληρωμή του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων ή αλλιώς της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας από τη ΔΥΠΑ για το Πάσχα του τρέχοντος έτους στους δικαιούχους.

Της Κατερίνας Φεσσά

Υπενθυμίζεται πως η εν λόγω παροχή καταβάλλεται σε μακροχρόνια άνεργους Έλληνες πολίτες και πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηλικίας 20 μέχρι και 66 ετών, που είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας, βρίσκονται σε διαρκή κατάσταση ανεργίας για χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών και έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα 12μηνης τακτικής επιδότησης ανεργίας αλλά και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις



Το enikonomia.gr λοιπόν δημοσιεύει έναν νέο οδηγό με ερωτήσεις για την προπληρωμή του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων για το Πάσχα 2026 προκειμένου να λύσει τις απορίες των δικαιούχων. Ειδικότερα:

Πότε θα γίνει η προπληρωμή για το επίδομα μακροχρονίως ανέργων από τη ΔΥΠΑ για το Πάσχα;

Το αργότερο έως τη Μεγάλη Τετάρτη,8 Απριλίου 2026 ενδεχομένως να γίνει και την Παρασκευή, 3 Απριλίου του τρέχοντος έτους.

Το επίδομα μακροχρονίως ανέργων θα προσαυξηθεί με τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2026;

Όχι, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Όπως αναφέρει η ισχύουσα νομοθεσία, το εν λόγω επίδομα δεν επιδέχεται προσαυξήσεις, είναι προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται.

Ποιο θα είναι το μηνιαίο ποσό του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων που θα δοθεί για το Πάσχα 2026;

200 ευρώ

Πώς θα γίνει η καταβολή του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων για το Πάσχα 2026;

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr, η διαδικασία για την καταβολή του δεν προβλέπεται να αλλάξει και θα είναι ίδια με την περσινή. Συνεπώς:

Η πίστωση θα γίνει από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) με απευθείας κατάθεση.

Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους και δεν υφίσταται κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).

Πώς φορολογείται το επίδομα μακροχρονίως ανέργων;

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος καθώς θεωρείται αφορολόγητο.

Θα πρέπει να δηλωθεί στη φορολογική δήλωση;

Ναι, σε συγκεκριμένο κωδικό του εντύπου Ε1.

Θα καταργηθεί το επόμενο διάστημα το επίδομα μακροχρονίως ανέργων εάν εφαρμοστεί καθολικά το πιλοτικό κλιμακωτό επίδομα ανεργίας ύψους έως 1.295 ευρώ;

Αυτό θα κριθεί από την αξιολόγηση του νέου πιλοτικού κλιμακωτού επιδόματος ανεργίας ύψους έως 1.295 ευρώ που θα ολοκληρωθεί εντός του μήνα.