Εισοδήματα: Διευκρινίσεις από το υπουργείο Οικονομικών για την κλίμακα φορολόγησης – Ποιους αφορά

Δεν θα αλλάξει η κλίμακα φορολόγησης για τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων που προέρχονται από μισθούς, συντάξεις, ατομικές επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και ενοίκια, ξεκαθαρίζει στο enikonomia.gr το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών διά στόματος του εκπροσώπου του, Όμηρου Τσάπαλου, με αφορμή τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο περί ενοποίησης.

Της Κατερίνας Φεσσά

«Δεν σχεδιάζουμε να αλλάξει το φορολογικό μας σύστημα σε τόσο μεγάλο βαθμό. Δεν έχουμε στα σκαριά κάτι τέτοιο περί ενιαίας κλίμακας ή οτιδήποτε» υπογραμμίζει ο κ. Τσάπαλος.

Επαναλαμβάνει δε, πως δεν υπάρχει στον σχεδιασμό μας το να αλλάξει ο τρόπος φορολόγησης των φυσικών προσώπων. Δεν έχουμε στα σκαριά στο να αλλάξει ολόκληρη η αρχιτεκτονική δομή του φορολογικού σχήματος, σημειώνει μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Τι ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2026

Υπενθυμίζεται πως από την 1η Ιανουαρίου του 2026 και μετά ισχύουν, τα παρακάτω στην κλίμακα φορολόγησης για τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων που προέρχονται από ενοίκια ακινήτων. Αναλυτικά:

Για το ετήσιο εισόδημα από 0 ευρώ έως και 12.00 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής είναι στο 15%.

Για το ετήσιο εισόδημα από 12.000,01 ευρώ έως και 24.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής διαμορφώνεται στο 25%.

Για το ετήσιο εισόδημα από 24.000,01 ευρώ έως και 36.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται στο 35%.

Για το ετήσιο εισόδημα από 36.000,01 ευρώ και άνω ο φορολογικός συντελεστής είναι στο 45%.

Η φορολογική κλίμακα εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και ελευθέρων επαγγελματιών

Στα ετήσια εισοδήματα από 10.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ , ο φορολογικός συντελεστής είναι στο 20%.

Στα ετήσια εισοδήματα από 20.000 ευρώ έως τα 30.000 ευρώ, ο φορολογικός συντελεστής διαμορφώνεται στο 26%.

Στα ετήσια εισοδήματα από 30.000 έως και 40.000 ευρώ, ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται στο 34%.

Στα ετήσια εισοδήματα από 40.000 έως και 60.000 ευρώ, ο φορολογικός συντελεστής είναι στο 39%,

Στα ετήσια εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ, ο φορολογικός συντελεστής διαμορφώνεται στο 44%.

Οικογένειες με παιδιά

Α. Ετήσια εισοδήματα από 10.000 ευρώ έως και 20.000 ευρώ

Ο φορολογικός συντελεστής για τα ετήσια εισοδήματα από 10.000 ευρώ έως και 20.000 ευρώ ανέρχεται στο 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα. Ωστόσο, αυτός μειώνεται περαιτέρω αναλόγως τον αριθμό τέκνων που έχει ένα νοικοκυριό και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους. Ειδικότερα για:

τους φορολογούμενους που έχουν 1 εξαρτώμενο τέκνο, ο φορολογικός συντελεστής είναι στο 18%.

τους φορολογούμενους που έχουν 2 εξαρτώμενα τέκνα, ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται στο 16%.

τους φορολογούμενους που έχουν 3 εξαρτώμενα τέκνα, ο φορολογικός συντελεστής διαμορφώνεται στο 9%.

τους φορολογούμενους που έχουν 4 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, ο φορολογικός συντελεστής είναι μηδενικός για ετήσια εισοδήματα από 0 έως 20.000 ευρώ.

Β. Ετήσια εισοδήματα από 10.000 ευρώ έως και 30.000 ευρώ

Ο φορολογικός συντελεστής των ετήσιων εισοδημάτων από 20.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ για φορολογούμενους χωρίς τέκνα ανέρχεται στο 26%. Ωστόσο, αυτός μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο. Αναλυτικά:

Ο φορολογικός συντελεστής είναι στο 24% για τους φορολογούμενους που έχουν 1 εξαρτώμενο τέκνο.

Ο φορολογικός συντελεστής διαμορφώνεται στο 22% για τους φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα.

Ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται στο 20% για τους φορολογούμενους με 3 εξαρτώμενα τέκνα.

Ο φορολογικός συντελεστής είναι στο 18% για τους φορολογούμενους που έχουν 4 εξαρτώμενα τέκνα

Ο φορολογικός συντελεστής διαμορφώνεται στο 16% για τους φορολογούμενους με 5εξαρτώμενα τέκνα κτλ.

Οι νέοι