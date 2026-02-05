ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια για πέμπτη διαδοχική φορά – Τι δείχνουν τα στοιχεία για οικονομία και πληθωρισμό

Αμετάβλητα άφησε η ΕΚΤ τα τρία βασικά επιτόκια της στη σημερινή συνεδρίαση, όπως αυτό αναμένονταν από τους περισσότερους οικονομολόγους και αναλυτές. Αυτή είναι η πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση κατά την οποία η Τράπεζα δεν αλλάζει τα επιτόκιά της.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση η ΕΚΤ, τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα παραμείνουν αμετάβλητα στο 2%, στο 2,15% και στο 2,40% αντίστοιχα.

Όσον αφορά την οικονομία της Ευρωζώνης επισημαίνεται πως αυτή η οικονομία παραμένει ανθεκτική σε ένα δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον, ωστόσο ο ρυθμός ανάπτυξης της στηρίζεται μεταξύ άλλων από: το χαμηλό ποσοστό ανεργίας, τη σταδιακή αύξηση των δημόσιων δαπανών για την άμυνα και τις υποδομές αλλά και από τις επιδράσεις των προηγούμενων μειώσεων στα επιτόκια της ΕΚΤ. Ταυτόχρονα, οι προοπτικές της οικονομίας εξακολουθούν να είναι αβέβαιες, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας που υπάρχει όσον αφορά την πολιτική που εφαρμόζεται στο παγκόσμιο εμπόριο αλλά και των γεωπολιτικών εντάσεων.

Για τον πληθωρισμό

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης θα σταθεροποιηθεί μεσοπρόθεσμα στο 2%, δηλαδή στον στόχο που έχει θέσει.

Μάλιστα η τακτική που θα ακολουθεί κάθε φορά για τα επιτόκια η ΕΚΤ, θα εξαρτάται από στοιχεία που θα έχει στη διάθεση της η τράπεζα αλλά και από την κάθε συνεδρίαση που θα γίνεται για τον καθορισμό της κατάλληλης νομισματικής πολιτικής.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση της ΕΚΤ εδώ