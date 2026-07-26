ΕΛΓΑ: Άρχισαν οι αυτοψίες και οι καταγραφές ζημιών από το χαλάζι σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα – Πώς θα δοθούν οι αποζημιώσεις

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται ο ΕΛΓΑ μετά τις σφοδρές χαλαζοπτώσεις που έπληξαν την Παρασκευή εκτεταμένες αγροτικές περιοχές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες. Ήδη έχουν αρχίσει οι πρώτες αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές, ενώ η κυβέρνηση προωθεί νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει αποζημιώσεις στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής και επιτάχυνση των πληρωμών, στα πρότυπα του προγράμματος που εφαρμόστηκε μετά τις καταστροφικές κακοκαιρίες Daniel και Elias το 2023.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, του υφυπουργού Γιάννη Ανδριανού και του προέδρου του ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυκουρέντζου, οι υπηρεσίες του Οργανισμού κινητοποιήθηκαν άμεσα, ώστε να ξεκινήσει η οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών και η καταγραφή των ζημιών.

Αυτοψίες σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα

Από το Σάββατο, συνεργεία του ΕΛΓΑ πραγματοποίησαν επιτόπιους ελέγχους στους δήμους Λαμιέων, Μακρακώμης και Αμφίκλειας-Ελάτειας, όπου καταγράφηκαν εκτεταμένες ζημιές σε δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπελώνες, κηπευτικά, αλλά και σε αροτραίες καλλιέργειες, όπως μηδική, αραβόσιτος, βαμβάκι, βιομηχανική τομάτα, καπνός και κρεμμύδια.

Παράλληλα, κλιμάκια του Οργανισμού βρέθηκαν στις περιοχές των δήμων Τυρνάβου και Ελασσόνας, όπου το χαλάζι προκάλεσε σοβαρές ζημιές κυρίως σε αχλαδιές, ροδακινιές, νεκταρινιές, αμυγδαλιές και αμπελώνες, καθώς και σε καλλιέργειες αραβόσιτου, μηδικής και καπνού.

Οι αυτοψίες θα συνεχιστούν αύριο, Δευτέρα 27 Ιουλίου στη Βοιωτία, με επισκέψεις στον Δήμο Ορχομενού, σε κοινότητες του Δήμου Κιλελέρ, αλλά και στη Βόρεια Εύβοια, όπου οι γεωπόνοι του ΕΛΓΑ θα προχωρήσουν στην οριοθέτηση των πληγεισών εκτάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συκεώνων.

Από αύριο οι δηλώσεις ζημιών

Αύριο, Δευτέρα, ανοίγει και η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ζημιών στα αρμόδια υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ. Οι πληγέντες παραγωγοί θα μπορούν να καταθέσουν τις δηλώσεις τους έως τις 10 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης των δηλώσεων ΟΣΔΕ του 2026, ο ΕΛΓΑ ανακοίνωσε ότι για τις δενδρώδεις καλλιέργειες θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία των δηλώσεων ΟΣΔΕ του 2025, ενώ για τις ετήσιες καλλιέργειες θα αξιοποιηθούν οι δηλώσεις του 2026 μόλις ολοκληρωθεί η υποβολή τους.

Νομοθετική ρύθμιση για αποζημιώσεις στο 100%

Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής και της επεξεργασίας των δηλώσεων, ο ΕΛΓΑ θα υπολογίσει το συνολικό ύψος των αποζημιώσεων που απαιτούνται.

Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά στην υποβολή αιτήματος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκριση ειδικού (ad hoc) προγράμματος, ώστε η σχετική δαπάνη να καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό και να επιταχυνθεί η διαδικασία πληρωμής των παραγωγών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς αναμένεται, σύμφωνα με το ERTNews, να καταθέσει τροπολογία στη Βουλή, η οποία θα προβλέπει:

αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής,

κατάργηση του ανώτατου ορίου αποζημίωσης,

δυνατότητα καταβολής προκαταβολής έως και 65% της εκτιμώμενης αποζημίωσης.

Το συγκεκριμένο μοντέλο ακολουθεί την πρακτική που εφαρμόστηκε μετά τις καταστροφές που προκάλεσαν οι κακοκαιρίες Daniel και Elias το 2023.

Το επόμενο στάδιο

Μετά την ολοκλήρωση της οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών θα ακολουθήσουν οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις στα αγροτεμάχια, η σύνταξη των πορισμάτων για κάθε παραγωγό και, στη συνέχεια, η καταβολή των τελικών αποζημιώσεων στους δικαιούχους.