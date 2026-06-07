Ελεύθεροι επαγγελματίες: Στο τραπέζι η κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι ίσως η επαγγελματική ομάδα που έχει δυσαρεστήσει περισσότερο η κυβέρνηση κατά τη δεύτερη θητεία της. Η επιβολή του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, δημιουργώντας ρήγμα στις σχέσεις της κυβέρνησης με μια παραδοσιακά κρίσιμη εκλογική δεξαμενή.

Εξετάζεται κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος από το 2027 και πιθανόν να ενσωματωθεί στο καλάθι της ΔΕΘ

Με το βλέμμα στις κάλπες, στο κυβερνητικό στρατόπεδο αναγνωρίζουν ότι η αποκατάσταση των σχέσεων με τους αυτοαπασχολούμενους και τις μικρές επιχειρήσεις αποτελεί βασική πολιτική προτεραιότητα, γεγονός που εξηγεί και τις συζητήσεις που έχουν ανοίξει για διορθωτικές παρεμβάσεις στο φορολογικό πλαίσιο των ελεύθερων επαγγελματιών, ώστε να περιοριστούν ακόμη περισσότερο οι φορολογικές επιβαρύνσεις.

Μετά την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, τις διορθωτικές κινήσεις που έχουν γίνει στο τεκμαρτό εισόδημα αλλά και την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας, στο τραπέζι του Μεγάρου Μαξίμου βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, σενάριο κατάργησης του τεκμαρτού συστήματος φορολόγησης των επαγγελματιών.

Αλλωστε, κυβερνητικά στελέχη έχουν δηλώσει ότι «όταν μπήκε το τεκμαρτό εισόδημα, δεν μπήκε για τον αιώνα τον άπαντα» και ότι «όσο καταφέρνουμε και μειώνουμε το κενό ΦΠΑ, τόσο λιγότερο αναγκαίο είναι».

Το σενάριο που εξετάζεται και πιθανόν να ενσωματωθεί στο καλάθι της ΔΕΘ προβλέπει την κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος από το 2027, δηλαδή για τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2028, καθώς θα έχει επιτευχθεί ο στόχος της είσπραξης μόνιμων εσόδων 2,5 δισ. ευρώ ετησίως από την πάταξη της φοροδιαφυγής και η Ελλάδα θα έχει μειώσει ακόμη περισσότερο το κενό ΦΠΑ.

Το σχέδιο που θα σβήσει τα τεκμήρια των επαγγελματιών από τον φορολογικό χάρτη στηρίζεται στην πλήρη ενεργοποίηση όλων των μέτρων αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και αποκάλυψης φορολογητέας ύλης, όπως:

• Η επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με περιορισμό της χρήσης μετρητών.

• Τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA. Εσοδα και έξοδα των επαγγελματιών προσδιορίζονται με βάση τα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα myDATA.

• Η διαβίβαση σε πραγματικό χρόνο στην ΑΑΔΕ όλων των δεδομένων των αποδείξεων με τη λειτουργία ενός νέου συστήματος αυτόματης αποστολής στοιχείων.

• Η άμεση διαβίβαση των δεδομένων των ηλεκτρονικών συναλλαγών στην ΑΑΔΕ μέσω των διασυνδεδεμένων με τα POS ταμειακών συστημάτων των επιχειρήσεων και της πλατφόρμας myDATA.

• Η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το σύστημα πληρωμών IRIS και η αυτόματη διαβίβαση των δεδομένων των πληρωμών αυτών στην ΑΑΔΕ.

• Η υποχρεωτική εφαρμογή των ψηφιακών δελτίων αποστολής.

• Η ηλεκτρονική τιμολόγηση σε όλες τις επιχειρήσεις.

Το ψηφιακό πελατολόγιο, το οποίο μετά τις επιχειρήσεις του κλάδου αυτοκινήτου (συνεργεία, πάρκινγκ, πλυντήρια, εταιρείες ενοικίασης) θα επεκταθεί εντός του 2026 στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των εκδηλώσεων (γάμοι, δεξιώσεις, πάρτι).

Στο φετινό προεκλογικό καλάθι της ΔΕΘ θα χωρέσουν μέτρα για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ήδη εξετάζεται η μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος, η μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων, καθώς και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα.

Μείωση επιβαρύνσεων

Μέχρι να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για το μέλλον του τεκμαρτού συστήματος, οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα περιορίζουν ήδη σημαντικά τις επιβαρύνσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.

Το 2027 οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα δουν τον φορολογικό τους λογαριασμό να «ξεφουσκώνει», με τους νέους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους ηλικίας έως 30 ετών και όσους έχουν παιδιά να έχουν τα μεγαλύτερα φορολογικά οφέλη.

Για παράδειγμα, ένας 24χρονος γραφίστας με εισόδημα 18.000 ευρώ, που πληρώνει φέτος 2.660 ευρώ φόρο, το 2027 δεν θα πληρώσει καθόλου φόρο. Στην περίπτωση αυτή, το τεκμαρτό εισόδημα ουσιαστικά μηδενίζεται.

Ενας νέος επαγγελματίας 25 ετών με εισόδημα 20.000 ευρώ, ο οποίος σήμερα πληρώνει φόρο 3.100 ευρώ, με το εκκαθαριστικό του 2027 όχι μόνο δεν θα πληρώσει φόρο, αλλά θα λάβει και επιστροφή περίπου 1.500 ευρώ.

Οι νέοι επαγγελματίες ηλικίας 26 έως 30 ετών έχουν σημαντικό όφελος, καθώς με την εφαρμογή της νέας κλίμακας ο συντελεστής για το κλιμάκιο εισοδήματος από 10.000 έως 20.000 ευρώ μειώθηκε στο 9% από 22%. Ετσι, ένας 29χρονος λογιστής με εισόδημα 22.000 ευρώ γλιτώνει περίπου 1.340 ευρώ το 2027.

Επαγγελματίες με παιδιά

Σημαντικό φορολογικό όφελος προκύπτει για τους επαγγελματίες άνω των 30 ετών με παιδιά, ενώ για τους πολύτεκνους το τεκμήριο ουσιαστικά μηδενίζεται, αφού μέχρι τα 15.000 ευρώ κανείς δεν θα πληρώνει φόρο. Ετσι:

• Για ετήσιο εισόδημα 13.000 ευρώ (πραγματικό ή τεκμαρτό), ο επαγγελματίας χωρίς παιδί έχει όφελος 60 ευρώ, με 1 παιδί 120 ευρώ, με 2 παιδιά 180 ευρώ, με 3 παιδιά 390 ευρώ και με 4 παιδιά 1.560 ευρώ.

• Για ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ, ο επαγγελματίας χωρίς παιδί κερδίζει 100 ευρώ, με 1 παιδί 200 ευρώ, με 2 παιδιά 300 ευρώ, με 3 παιδιά 650 ευρώ και με 4 παιδιά 1.780 ευρώ.

• Για ετήσιο εισόδημα 18.000 ευρώ, ο επαγγελματίας χωρίς παιδί έχει όφελος 160 ευρώ, με 1 παιδί 320 ευρώ, με 2 παιδιά 480 ευρώ, με 3 παιδιά 1.040 ευρώ και με 4 παιδιά 2.660 ευρώ.

• Για ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, ο επαγγελματίας χωρίς παιδί θα δει τη φορολογική του επιβάρυνση να μειώνεται κατά 200 ευρώ, με 1 παιδί θα κερδίσει 400 ευρώ, με 2 παιδιά 600 ευρώ, με 3 παιδιά 1.300 ευρώ και με 4 παιδιά 3.100 ευρώ.

• Για ετήσιο εισόδημα 23.000 ευρώ, ο επαγγελματίας χωρίς παιδί έχει όφελος 260 ευρώ, με 1 παιδί 520 ευρώ, με 2 παιδιά 780 ευρώ, με 3 παιδιά 1.540 ευρώ, ενώ με 4 παιδιά 3.400 ευρώ.

• Για ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ, ο επαγγελματίας χωρίς παιδί θα γλιτώσει φόρο 400 ευρώ, με 1 παιδί 800 ευρώ, με 2 παιδιά 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά 2.100 ευρώ και με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.

Πηγή: Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»