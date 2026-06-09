«Ελλάδα 2030» – Νίκη Κεραμέως: «Η Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης της απασχόλησης στην Ε.Ε.»

Η σημαντική αύξηση της απασχόλησης τα τελευταία χρόνια, η ανάγκη σύνδεσης της εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και η αντιμετώπιση των ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναμικό βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασης της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως, στο συνέδριο «Ελλάδα 2030». Οι εργασίες της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου, το οποίο διοργανώνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά από τη Next is Now και τη Dome Consulting, επικεντρώνονται στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που θα καθορίσουν την πορεία της χώρας έως το τέλος της δεκαετίας.

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Της Κωνσταντίνας Χελιδώνη

Παρουσιάζοντας την εικόνα της αγοράς εργασίας, η υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα καταγράφει μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την αύξηση της απασχόλησης. Όπως ανέφερε, η ανεργία έχει μειωθεί κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες από το 2019 μέχρι σήμερα, ενώ περισσότεροι από 563.000 πολίτες που δεν εργάζονταν πριν από έξι χρόνια έχουν πλέον ενταχθεί στην αγορά εργασίας.

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Παράλληλα, σημείωσε ότι η πλήρης απασχόληση αυξήθηκε από το 69% στο 78,5%, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών και των νέων στην αγορά εργασίας. «Η Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται σταθερά στις πρώτες θέσεις μεταξύ των κρατών-μελών ως προς τη βελτίωση των σχετικών δεικτών.

Εκπαίδευση και αγορά εργασίας ως συγκοινωνούντα δοχεία

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παρέθεσε στην Co-Founder της Dome Consulting, Μαριάνα Πυργιώτη, η κα Κεραμέως στάθηκε ιδιαίτερα στη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με τις ανάγκες της οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι τα υπουργεία Παιδείας και Εργασίας λειτουργούν ως «συγκοινωνούντα δοχεία». Όπως εξήγησε, το υπουργείο Εργασίας διαθέτει πλέον μηχανισμό διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, ο οποίος καταγράφει τις ειδικότητες και τις δεξιότητες που αναζητούνται σε κάθε περιοχή της χώρας.

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Σύμφωνα με την υπουργό, τα δεδομένα αυτά αξιοποιούνται προκειμένου να προσαρμόζονται οι πολιτικές κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη εξοικείωσης των παιδιών με τα επαγγέλματα και τις νέες τεχνολογίες ήδη από τις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης, σημειώνοντας ότι οι αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την προσαρμογή του εκπαιδευτικού μοντέλου.

Η υπουργός υπενθύμισε επίσης ότι η καθιέρωση του παράλληλου μηχανογραφικού συνέβαλε στην αύξηση των εγγραφών στις δημόσιες σχολές επαγγελματικής κατάρτισης κατά περίπου 32%-33%, ενώ στάθηκε στη μεγάλη ζήτηση που παρουσιάζουν τεχνικά επαγγέλματα και ειδικότητες υψηλής εξειδίκευσης.

Οι ελλείψεις προσωπικού και το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Αναφερόμενη στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά εργασίας, η κα Κεραμέως επισήμανε ότι η σημαντική αποκλιμάκωση της ανεργίας δημιουργεί πλέον ένα νέο δεδομένο: την αυξανόμενη δυσκολία των επιχειρήσεων να βρουν το κατάλληλο προσωπικό. Όπως είπε, η κυβέρνηση επενδύει σε στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζονται σε συνεργασία με επιχειρήσεις και παραγωγικούς κλάδους, προκειμένου να καλυφθούν συγκεκριμένες ανάγκες σε ειδικότητες που παρουσιάζουν έλλειψη προσωπικού.

Παράλληλα, ανέδειξε τον ρόλο της πρωτοβουλίας Rebrain Greece για την επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό, σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουν επιστρέψει περίπου 473.000 πολίτες από όσους είχαν φύγει αναζητώντας καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Η υπουργός αναγνώρισε επίσης ότι η νόμιμη μετανάστευση αποτελεί μέρος της λύσης για την κάλυψη αναγκών σε τομείς όπως η αγροτική παραγωγή, οι κατασκευές, ο τουρισμός και οι υπηρεσίες φροντίδας, υπογραμμίζοντας ότι η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού δεν αποτελεί μόνο ελληνικό αλλά ευρωπαϊκό πρόβλημα.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η κα Κεραμέως τόνισε ότι η διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια προϋποθέτει επένδυση στις δεξιότητες, στην τεχνική εκπαίδευση και στην αποτελεσματικότερη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του υπουργείου Ανάπτυξης, του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Πανεπιστημίου Πειραιώς και μεταδίδεται ζωντανά μέσω του 2030greece.gr, του enikos.gr και του real.gr, με αποσπάσματα να φιλοξενούνται και από τον realfm 97,8.

Πλατινένιος χορηγός του συνεδρίου είναι η Metlen Energy & Metals. Χρυσοί χορηγοί: AKTOR, ALPHA BANK, ΔΕΗ, EFA GROUP. Ασημένιοι χορηγοί: ΙΟΝ, Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, ONEX Shipyards & Technologies, VENERGY Maritime, AVAX, COSMOTE -T-, Olympios. Χορηγοί: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ΑΔΜΗΕ, ΕΥΔΑΠ, eren ΕΛΛΑΣ, Helleniq Energy, ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, ΗΛΙΟΣ, ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, ΤΜΕΔΕ, IP Innovative Power, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ).