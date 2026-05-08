ΕΛΣΤΑΤ: Στο 5,4% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο

Στο 5,4% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός της χώρας τον Απρίλιο σε ετήσια βάση από 3,9% που ήταν τον Μάρτιο με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όπως αυτό προέκυψε από σχετικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, η ΕΛΣΤΑΤ αναφέρει σε ανακοίνωση της πως:

Η εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μηνός Απριλίου 2026 (έτος αναφοράς 2020=100,0) έχει ως εξής: Από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός Απριλίου 2026 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Απριλίου 2025 προέκυψε αύξηση 5,4% έναντι αύξησης 2,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024 .

Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2026 παρουσίασε αύξηση 1,5%, έναντι μηδενικής μεταβολής που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους .

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Μαΐου 2025 – Απριλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2024 – Απριλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,9%, έναντι αύξησης 2,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Μαΐου 2024 – Απριλίου 2025 με το δωδεκάμηνο Μαΐου 2023 – Απριλίου 2024.

Ανάλυση μεταβολών ΔΤΚ, μηνός Απριλίου 2026

I. Σύγκριση Απριλίου 2026 με Μάρτιο 2026

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 1,5% τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαρτίου 2026, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

• 4,5% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω επαναφοράς των τιμών στα επίπεδα πριν από τις χειμερινές εκπτώσεις.

• 4,4% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.

• 3,7% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), άλλα καύσιμα, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα καινούργια αυτοκίνητα.

• 0,8% στην ομάδα Αναψυχή – Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις υπηρεσίες αναψυχής.

• 1,1% στην ομάδα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστείαταχυφαγεία-κυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

• 1,3% στην ομάδα Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα οχημάτων.

2. Από τη μείωση του δείκτη κατά:

• 0,4% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: πουλερικά, ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα, τυριά, λαχανικά (γενικά), προπαρασκευασμένα φαγητά. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: ζυμαρικά, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, φρούτα (γενικά).

• 0,4% στην ομάδα Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού.

• 0,2% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα – Κοινωνική προστασία – Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στις άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας.