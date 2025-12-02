ΕΛΣΤΑΤ: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την ανεργία τον Οκτώβριο

Τα στοιχεία για την ανεργία μηνός Οκτωβρίου ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα, η Αρχή αναφέρει πως το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας έπεσε στο 8,6% τον Οκτώβριο του 2025 από 9,7% που ήταν τον Οκτώβριο του 2024. Παράλληλα, υπήρξε οριακή βελτίωση και σε μηνιαία βάση συγκριτικά με το αναθεωρημένο 8,7% του Σεπτεμβρίου 2025.

Τι άλλο δείχνουν τα στοιχεία

Παράλληλα τα στοιχεία δείχνουν πως: