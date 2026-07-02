Ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί: Οι λόγοι που δεν πληρώθηκαν ορισμένοι δικαιούχοι και τι πρέπει να ελέγξουν

Η ΑΑΔΕ εξέδωσε αναλυτικό οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης κύριας πληρωμής στις 30 Ιουνίου 2026.

Η καταβολή αφορά 947.609 δικαιούχους και 1.525.188 εξαρτώμενα τέκνα, ενώ το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 219.737.550 ευρώ. Ωστόσο, αρκετοί πολίτες δεν είδαν την πίστωση στον τραπεζικό τους λογαριασμό ή διαπίστωσαν ότι έλαβαν μικρότερο ποσό από αυτό που περίμεναν.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι η μη πληρωμή ή η μερική καταβολή δεν σημαίνει απαραίτητα απώλεια του δικαιώματος. Σε πολλές περιπτώσεις, η πληρωμή μπορεί να μεταφερθεί σε επόμενο κύκλο εκκαθάρισης, εφόσον διορθωθούν τα στοιχεία ή ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες.

Γιατί δεν πληρώθηκαν ορισμένοι δικαιούχοι

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η ενίσχυση δεν καταβλήθηκε ή καταβλήθηκε μειωμένη όταν εντοπίστηκαν προβλήματα στα στοιχεία των δικαιούχων ή των παιδιών. Οι βασικοί λόγοι είναι οι εξής:

Δεν έχει δηλωθεί IBAN ή έχει δηλωθεί λανθασμένος τραπεζικός λογαριασμός.

ή έχει δηλωθεί λανθασμένος τραπεζικός λογαριασμός. Υπάρχουν ασυνέπειες στα στοιχεία των τέκνων, όπως στον ΑΜΚΑ ή σε άλλα στοιχεία ταυτοποίησης.

ή σε άλλα στοιχεία ταυτοποίησης. Το ποσό επιμερίστηκε ανάμεσα στους δύο γονείς.

Δεν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια .

. Το παιδί γεννήθηκε το 2025 ή το 2026 και θα εξεταστεί σε συμπληρωματική καταβολή.

Στις περιπτώσεις λανθασμένου ή μη δηλωμένου IBAN, η ΑΑΔΕ αποστέλλει ηλεκτρονική ειδοποίηση στους δικαιούχους, ώστε να προχωρήσουν σε διόρθωση. Στην πρώτη καταβολή εντοπίστηκαν 33.351 ΑΦΜ με μη δηλωμένο ή λανθασμένο IBAN.

Πώς καταβάλλεται η ενίσχυση

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και χορηγείται αυτόματα, χωρίς αίτηση. Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων και τα δεδομένα που τηρούνται στην ΑΑΔΕ.

Το ποσό διαμορφώνεται ως εξής:

Για ένα εξαρτώμενο παιδί καταβάλλονται 150 ευρώ .

. Για δύο εξαρτώμενα παιδιά καταβάλλονται 300 ευρώ .

. Για τρία εξαρτώμενα παιδιά καταβάλλονται 450 ευρώ.

Σε κοινή φορολογική δήλωση, η ενίσχυση καταβάλλεται ολόκληρη στον υπόχρεο της δήλωσης. Σε χωριστές δηλώσεις ή όταν το παιδί εμφανίζεται ως εξαρτώμενο και στις δηλώσεις των δύο γονέων, το ποσό επιμερίζεται κατά 50% σε κάθε γονέα.

Έτσι, για ένα παιδί, κάθε γονέας μπορεί να λάβει 75 ευρώ, εφόσον ισχύει επιμερισμός. Για δύο κοινά εξαρτώμενα παιδιά, κάθε γονέας μπορεί να λάβει 150 ευρώ.

Τα εισοδηματικά όρια

Δικαιούχοι είναι οι γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, δηλώνουν εξαρτώμενα τέκνα και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά όρια.

Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε:

40.000 ευρώ για ένα παιδί.

για ένα παιδί. 45.000 ευρώ για δύο παιδιά.

για δύο παιδιά. 50.000 ευρώ για τρία παιδιά.

Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο ανέρχεται σε:

39.000 ευρώ για ένα παιδί.

για ένα παιδί. 44.000 ευρώ για δύο παιδιά.

για δύο παιδιά. 49.000 ευρώ για τρία παιδιά.

Η ΑΑΔΕ λαμβάνει υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, είτε είναι φορολογούμενο είτε απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του.

Η πρώτη πληρωμή έγινε με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024, όπως είχε διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2026.

Τι ισχύει για γονείς, χωριστές δηλώσεις και ειδικές περιπτώσεις

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι, όταν οι γονείς έχουν υποβάλει κοινή δήλωση, το σύνολο της ενίσχυσης καταβάλλεται στον υπόχρεο. Όταν έχουν υποβληθεί χωριστές δηλώσεις, η ενίσχυση για τα κοινά εξαρτώμενα τέκνα μοιράζεται ισόποσα στους δύο γονείς.

Αν οι γονείς δεν είναι έγγαμοι και το παιδί εμφανίζεται σε μία μόνο δήλωση, το ποσό καταβάλλεται στον γονέα που το δηλώνει, εφόσον πληροί τα κριτήρια. Αν το παιδί εμφανίζεται και στις δύο δηλώσεις, η ενίσχυση επιμερίζεται.

Η αποκλειστική επιμέλεια δεν οδηγεί από μόνη της σε καταβολή ολόκληρου του ποσού στον έναν γονέα. Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι η ενίσχυση καταβάλλεται στους γονείς που δηλώνουν τα τέκνα ως εξαρτώμενα. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, και οι δύο γονείς μπορούν να δηλώνουν τα τέκνα ως εξαρτώμενα, ακόμη και αν δεν διαμένουν στην ίδια κατοικία, έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση ή έχει λυθεί ο γάμος ή το σύμφωνο συμβίωσης.

Για γονέα που είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, η ΑΑΔΕ αναφέρει ότι δεν καταβάλλεται ενίσχυση. Το ποσό λαμβάνει μόνο ο γονέας που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον πληροί τα υπόλοιπα κριτήρια.

Σε περίπτωση θανάτου ενός γονέα, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον επιζώντα γονέα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Τι ισχύει για παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 ή το 2026

Για παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, η ενίσχυση ή τυχόν επιπλέον ποσό μπορεί να καταβληθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026, εφόσον το παιδί έχει περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2025.

Για παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και τις 31 Ιουλίου 2026, η ενίσχυση μπορεί επίσης να καταβληθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026, εφόσον έχει ζητηθεί η απόδοση ΑΦΜ για το παιδί έως τις 10 Αυγούστου 2026.

Τι πρέπει να ελέγξουν όσοι δεν είδαν χρήματα

Οι δικαιούχοι που δεν είδαν την πίστωση στον τραπεζικό τους λογαριασμό πρέπει να ελέγξουν τα στοιχεία τους στην ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα, πρέπει να διαπιστώσουν:

αν έχουν δηλώσει σωστό IBAN ,

, αν τα παιδιά εμφανίζονται σωστά ως εξαρτώμενα στη φορολογική δήλωση,

στη φορολογική δήλωση, αν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια,

αν υπάρχουν ασυνέπειες στον ΑΜΚΑ ή στα στοιχεία του παιδιού,

ή στα στοιχεία του παιδιού, αν η περίπτωσή τους αφορά συμπληρωματική καταβολή.

Αν η πληρωμή δεν ολοκληρώθηκε λόγω IBAN, ο δικαιούχος δεν χάνει την ενίσχυση. Μετά τη διόρθωση του τραπεζικού λογαριασμού, μπορεί να συμπεριληφθεί σε επόμενη πληρωμή.

Αφορολόγητη, ακατάσχετη και χωρίς συμψηφισμό η ενίσχυση

Η οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ΟΤΑ, ασφαλιστικά ταμεία ή παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

Επίσης, δεν υπόκειται σε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ. Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ακόμη ότι η ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη στα εισοδηματικά όρια για άλλη κοινωνική ή προνοιακή παροχή.

Κατά τη διαδικασία καταβολής πραγματοποιούνται διασταυρώσεις στα στοιχεία των γονέων και των τέκνων, όπως ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ και τα λοιπά στοιχεία μητρώου. Αν διαπιστωθεί ότι η ενίσχυση καταβλήθηκε με βάση ανακριβή στοιχεία, το ποσό μπορεί να αναζητηθεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, μέσω του my1521. Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση γίνεται στο 1521, χωρίς χρέωση, τις εργάσιμες ημέρες από τις 7:00 έως τις 20:00. Ψηφιακά, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν ερώτημα μέσω της πλατφόρμας my1521, στην ενότητα κοινωνικής πολιτικής, επιδομάτων και ενισχύσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ