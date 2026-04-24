Ενοίκια: Έρχεται τριπλή επιστροφή για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς – Οι δικαιούχοι, τα ποσά και τα δικαιολογητικά

Τριπλή επιστροφή ενοικίου θα δοθεί σε περίπου 50.000 γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην Περιφέρεια μέσα στη χρονιά με το πρώτο να καταβάλλεται στις αρχές του καλοκαιριού. Στη Βουλή κατατίθεται τις επόμενες ημέρες η σχετική νομοθετική διάταξη.

Πρόκειται για την αναδρομική επιστροφή του περσινού δεύτερου ενοικίου που δικαιούνται, ενώ τα άλλα δύο για την δαπάνη του 2025, θα καταβληθούν κανονικά τον Νοέμβριο, όταν θα λάβουν την ετήσια ενίσχυση του ενός ενοικίου και όλοι οι άλλοι που βρίσκονται στην περίμετρο του μέτρου.

Η καταβολή του διπλού ενοικίου στους δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν σε ακριτικές και νησιωτικές περιοχές– όπου, εκτός από την δυσκολία στελέχωσης των υπηρεσιών υπάρχει και τεράστιο πρόβλημα στέγης- γίνεται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, προκειμένου το μέτρο να λειτουργήσει ως κίνητρο παραμονής και προσέλκυσης προσωπικού στις εν λόγω περιοχές. Το ύψος της επιστροφής υπολογίζεται με βάση το γενικό πλαίσιο που ίσχυσε για την επιστροφή ενός ενοικίου τον περασμένο Νοέμβριο. Έτσι, το ανώτατο ποσό για κύρια κατοικία ανέρχεται στα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Παράλληλα, το ποσό της κάθε επιστροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης μίσθωσης που έχει δηλωθεί στηνΑνεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ώστε να διασφαλίζεται ότι η ενίσχυση ανταποκρίνεται στο πραγματικό μηνιαίο ενοίκιο.

Βασική προϋπόθεση είναι η μισθωμένη κατοικία να βρίσκεται εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας όπου υπηρετεί ο δικαιούχος, ώστε η ενίσχυση να συνδέεται άμεσα με την πραγματική ανάγκη στέγασης στον τόπο εργασίας. Το ποσό της κάθε επιστροφής δεν θα μπορεί να υπερβεί τα 800 ευρώ, εκτός εάν ο ενοικιαστής βαρύνεται και με εξαρτώμενα τέκνα, οπότε για κάθε ένα από τα τέκνα αυτά θα δικαιούται επιπλέον ανώτατο όριο επιστροφής 50 ευρώ.

Για να λάβει ένας ενοικιαστής το ανώτατο ποσό της παροχής, δηλαδή τα 800 ευρώ συν 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, θα πρέπει το μηνιαίο ενοίκιο κύριας κατοικίας που κατέβαλλε στη διάρκεια του 2024 ή του 2025 να υπερέβαινε τα 800 ευρώ και επιπλέον οι καταβολές να γίνονταν και τους 12 μήνες του έτους. Αν υπήρξαν περισσότερες από μία διαδοχικές μισθώσεις, το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των καταβληθέντων μισθωμάτων.

Τα δικαιολογητικά και ο τρόπος πληρωμής

Για να γίνει η τριπλή επιστροφή του ενοικίου, θα πρέπει:

Να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («Μισθωτήριο») για το ακίνητο.

Να έχει δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης αυτής στη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2024 (έντυπο Ε1, Πίνακας 6) για την αναδρομική είσπραξη της ενίσχυσης για το 2024 καθώς και στη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2025 που θα έχει υποβληθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2026 για την είσπραξη της διπλής ενίσχυσης τον ερχόμενο Νοέμβριο. Σε περίπτωση τροποποίησης της μίσθωσης, αρκεί να έχει δηλωθεί ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης μίσθωσης.

Εάν δεν έχει δηλωθεί ο αριθμός του μισθωτηρίου στο Ε1, η Α.Α.Δ.Ε. θα διενεργήσει διασταυρωτικό έλεγχο και εφόσον από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή και την ενεργή δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ, τα στοιχεία μίσθωσης ταυτοποιούνται μέσω του δηλωθέντος αριθμού παροχής ρεύματος, η ενίσχυση θα καταβάλλεται κανονικά. Το ποσό της ενίσχυσης που θα καταβληθεί σε κάθε δικαιούχο θα υπολογιστεί με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά (βάσει της ενεργούς δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ) και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.

Ηλεκτρονική πληρωμή

Υπενθυμίζεται ότι με πρόσφατη τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ), η υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή των ενοικίων (κατοικιών και επαγγελματικών χώρων) μετατέθηκε για την 1η Οκτωβρίου 2026.

Τα ενοίκια θα πρέπει να καταβάλλονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού (έμβασμα, κάρτα, e-banking).

Η πληρωμή με μετρητά στο …χέρι δεν θα θεωρείται φορολογικά έγκυρη, πράγμα που σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης δεν θα μπορεί να αποδείξει την είσπραξη σε περίπτωση ελέγχου, και ο ενοικιαστής δεν θα μπορεί να κατοχυρώσει το ενοίκιο ως δαπάνη.

Απ’ την άλλη οι ιδιοκτήτες ακινήτων κινδυνεύουν, σύμφωνα με το ERTnews, να χάσουν την αυτόματη έκπτωση 5% (για δαπάνες επισκευής/συντήρησης) στο φορολογητέο εισόδημα από ενοίκια, εάν δεν τα εισπράττουν αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού.