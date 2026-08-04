Ενοίκια: Πότε γίνονται υποχρεωτικές οι πληρωμές μέσω τραπεζών – Τι πρέπει να γνωρίζουν ενοικιαστές και ιδιοκτήτες

Υποχρεωτική θα είναι η πληρωμή των ενοικίων μέσα από τις τράπεζες από την 1η Οκτωβρίου, καθώς τότε εκπνέει η εξάμηνη παράταση που είχε δώσει στο τέλος Μαρτίου το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Υπενθυμίζεται ότι η παράταση που δόθηκε κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές και να αποφευχθούν φαινόμενα δυσλειτουργίας. Ωστόσο πρέπει να τονισθεί ότι ήταν η τελευταία παράταση και δεν πρόκειται να υπάρξει νέα μεταβολή στο χρονοδιάγραμμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το θεσμικό και τεχνικό πλαίσιο έχει πλέον ολοκληρωθεί, οι ηλεκτρονικές υποδομές της ΑΑΔΕ είναι έτοιμες να υποστηρίξουν το νέο καθεστώς. Με το νέο σύστημα το οικονομικό επιτελείο επιδιώκει να περιορίσει τη φοροδιαφυγή στην αγορά ακινήτων και να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα απόκρυψης ή υποδήλωσης των πραγματικών μισθωμάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων, το μέσο δηλωθέν μηνιαίο ενοίκιο κυμαίνεται μόλις στα 230-240 ευρώ, ποσά που απέχουν παρά πολύ από τα πραγματικά μισθώματα που πληρώνουν οι ενοικιαστές.

Οι αλλαγές

Αυτό που αλλάζει ουσιαστικά είναι πως μέσω του τραπεζικού λογαριασμού θα πρέπει να πραγματοποιείται η πληρωμή ενοικίου και ηλεκτρονικά θα πρέπει να εξοφλούνται τα μισθώματα. Όσοι από τους υπόχρεους δεν τηρήσουν τη διαδικασία της ηλεκτρονικής πληρωμής, τότε θα βρεθούν αντιμέτωποι με σοβαρές οικονομικές απώλειες.

Αυτό σημαίνει πως με την αποκλειστική χρήση τραπεζικού λογαριασμού, η ΑΑΔΕ θα μπορεί να προχωρά σε αυτόματες διασταυρώσεις των δηλωμένων μισθωμάτων με τις τραπεζικές κινήσεις. Κατά αυτόν τον τρόπο θα περιοριστεί το περιθώριο για αδήλωτα ποσά και συμφωνίες καταβολής «χέρι με χέρι».

Αναλυτικά, οι αλλαγές που θα γίνουν στα ενοίκια θα είναι οι εξής:

Ο τραπεζικός λογαριασμός

Ο τραπεζικός λογαριασμός θα πρέπει να είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη και να έχει δηλωθεί στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

Η πληρωμή ενοικίου σε λογαριασμό τρίτου (συγγενή, πληρεξούσιου, δικηγόρου ή εταιρείας διαχείρισης) δεν θα αναγνωρίζεται πλέον καθώς δεν θα διασφαλίζεται η ταυτοποίηση του πραγματικού δικαιούχου.

Ο ιδιοκτήτης συνιστάται να εμφανίζεται σε κοινό λογαριασμό πρώτος στους συνδικαιούχους.

Εάν όμως υπάρχουν πολλοί συνεκμισθωτοί, τότε o κάθε ιδιοκτήτης θα πρέπει να δηλώσει το δικό του IBAN, προκειμένου να γίνει η κατάθεση του ανάλογου ποσού.

Εάν όμως δεν τηρηθεί η διαδικασία της ηλεκτρονικής πληρωμής, τότε αυτό θα συνεπάγεται με σοβαρές οικονομικές απώλειες.

Αναλυτικά:

Οι ιδιοκτήτες θα μείνουν εκτός της χορήγησης της έκπτωσης 5% στο εισόδημα που προέρχεται από ενοίκια

Οι ενοικιαστές δεν θα συμπεριληφθούν στο στεγαστικό επίδομα και στη νέα ετήσια επιστροφή ενοικίου ύψους έως 800 ευρώ.

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση κάθε φορολογικής έκπτωσης ή κρατικής ενίσχυσης που σχετίζεται με τη στέγη θα είναι η ηλεκτρονική πληρωμή.

Οι επιχειρήσεις που πληρώνουν από το 2026 επαγγελματικό ενοίκιο χωρίς τραπεζική πληρωμή δεν θα μπορούν να το εμφανίζουν να εκπίπτει ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδά τους. Ενδεικτικά αναφέρεται πως εάν μια επιχείρηση πληρώνει ενοίκιο ύψους 700 ευρώ σε μηναιαία βάση και δεν το κάνει μέσω τράπεζας, τότε θα χάσει 8.400 ευρώ εκπιπτόμενων εξόδων από τα ακαθάριστα έσοδά της και αυτόματα θα αυξηθεί η φορολογική της επιβάρυνση.

Νέα φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα από ακίνητα

Υπενθυμίζεται ότι από τον Ιανουάριο του 2026 ισχύει νέα κλίμακα φορολόγησης για τα εισοδήματα από ενοίκια, με την προσθήκη ενδιάμεσου φορολογικού συντελεστή 25% για εισοδήματα από 12.000 έως 24.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι περίπου επτά στους δέκα φορολογούμενους δηλώνουν ετήσιο εισόδημα έως 5.000 ευρώ, ενώ το 16% εμφανίζει αποδοχές από 5.001 έως 10.000 ευρώ. Συνολικά, το 87% των ιδιοκτητών δηλώνει εισόδημα κάτω από τις 10.000 ευρώ ετησίως από ακίνητα.