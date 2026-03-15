ΕΝΦΙΑ: Άρχισε η ανάρτηση των εκκαθαριστικών – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι

Άρχισε η ανάρτηση των νέων εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ για το 2026 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myAADE. Σχεδόν 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα θα δουν με τους προσωπικούς τους κωδικούς στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ το ποσό του φόρου που θα κληθούν να καταβάλουν έως τις 31 Μαρτίου:

είτε εφάπαξ ,

, είτε σε έως 12 μηνιαίες δόσεις. Όσοι επιλέξουν αυτόν τον τρόπο εξόφλησης του φόρου, θα πρέπει να καταβάλουν την πρώτη δόση έως το τέλος του τρέχοντος μηνός.

Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ

Η πιο σημαντική αλλαγή για φέτος αφορά ακίνητα που βρίσκονται σε περίπου 13.000 μικρούς οικισμούς σε όλη τη χώρα. Για κύριες κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (εκτός Αττικής) ή έως 1.700 κατοίκους σε Έβρο, Δυτική Μακεδονία και άλλες παραμεθόριες περιοχές, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50% από φέτος. Θα είναι μάλιστα η τελευταία φορά που οι ιδιοκτήτες τους επιβαρύνονται με ΕΝΦΙΑ, καθώς από το 2027 ο φόρος στα συγκεκριμένα ακίνητα καταργείται. Το μέτρο αυτό αφορά πάνω από 1 εκατομμύρια δικαιώματα ιδιοκτητών, για κύριες κατοικίες με αντικειμενική αξία έως 400.000 ευρώ.

Πώς μπορώ να εκτυπώσω τον ΕΝΦΙΑ;

Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, ο φορολογούμενος θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

Αρχικά θα πρέπει να εισέλθει στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ https://www1.aade.gr/aadeapps3/myaade/#!/

Μετά θα πρέπει να κλικάρει στο «Εφαρμογές» και να επιλέξει το «Πολίτες».

Εν συνεχεία πηγαίνει στο γράμμα Δ και κάνει κλικ στο «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ», όπου βγαίνει ένα πλαίσιο και θα πρέπει να επιλέξει το «Είσοδος στην Εφαρμογή».

Συμπληρώνει το Ονοματεπώνυμο του στο «Όνομα χρήστη» και στους «κωδικούς πρόσβασης» βάζει τους κωδικούς του taxisnet.

Επιλέγει το έτος 2026.

Επιλέγει «Εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης» για να το αποθηκεύσει ή να το εκτυπώσει.

Με ποιους τρόπους μπορώ να εξοφλήσω τον ΕΝΦΙΑ;

Ο φόρος μπορεί να καταβληθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους. Αναλυτικά:

Α. Είτε εφάπαξ στις 31 Μαρτίου 2026.

Β. Είτε σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Σε αυτήν την περίπτωση η πρώτη δόση του φόρου θα πρέπει να καταβληθεί την Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026 και η τελευταία την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2027.

Γ. Είτε να υπαχθεί η οφειλή στην πάγια ρύθμιση των έως 24 δόσεων. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί πως η ελάχιστη μηνιαία δόση θα πρέπει να ανέρχεται στα 30 ευρώ καθώς η εν λόγω ρύθμιση αφορά ποσά άνω των 390 ευρώ. Και η καταβολή της κάθε δόσης θα πρέπει να γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του κάθε μήνα. Διευκρινίζεται ωστόσο πως στις μηνιαίες δόσεις της πάγιας ρύθμισης ο υπολογισμός των τόκων θα γίνεται με ετήσιο επιτόκιο 5,84% και εάν υπάρξει καθυστέρηση στην καταβολή της δόσης, τότε αυτή θα επιβαρυνθεί με προσαύξηση 15%. Η ρύθμιση ακυρώνεται και η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη εάν μείνουν απλήρωτες δύο συνεχόμενες δόσεις

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Επιστήμονες ανακαλύπτουν κλιματικό «παλμό» 5.000 ετών κρυμμένο στον αρχαίο κόσμο του «θερμοκηπίου» της Γης Νεφέλη Ορφανού: Δεν ξέρω εάν είμαι κοκέτα, δεν λέω ποτέ την ηλικία μου Άγιος Δημήτριος: Πέντε συλλήψεις για συμπλοκή με οπαδικό υπόβαθρο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Μεταφέρθηκε για χειρουργείο στη Μόσχα», σύμφωνα με ΜΜΕ του Κουβέιτ – Πώς στήθηκε η μυστική επιχείρηση φυγάδευσης

Χορηγείται έκπτωση στην εφάπαξ καταβολή του ΕΝΦΙΑ;

Σύμφωνα με τωρινά δεδομένα, δεν προβλέπεται έκπτωση.

Τι γίνεται εάν στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ διαπιστωθεί ότι ο φόρος υπολογίστηκε με λάθος στοιχεία;

Oι φορολογούμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν στην υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης για το Ε9 του 2026, αφού πρώτα ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης του φόρου.

Επίσης επισημαίνεται πως η εφαρμογή του Ε9 για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων αναφορικά με τον φόρο του 2026 ενδέχεται να ανοίξει είτε από τα τέλη Μαρτίου, είτε από τον Απρίλιοκαι έπειτα.

Συνεπώς οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να καταβάλουν κανονικά το ποσό του ΕΝΦΙΑ που θα έχει προκύψει, μέχρι η οφειλή να υπολογιστεί εκ νέου με βάση τις διορθώσεις που θα μεταβάλουν. Και αυτό διότι η εν λόγω διόρθωση δεν θα αλλάξει άμεσα την εσφαλμένη χρέωση που προέκυψε στα αρχικά εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ.

Ποιοι θα πληρώσουν φέτος υψηλότερο φόρο σε σχέση με πέρυσι;

Οι φορολογούμενοι που: