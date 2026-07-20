ΕΝΦΙΑ: Ποιοι κινδυνεύουν με προσαυξήσεις – Τι ισχύει για τα λάθη στις πληρωμές δόσεων

«Ραντεβού» με την Εφορία θα πρέπει να κλείσουν άμεσα οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν επιλέξει να εξοφλήσουν τον ΕΝΦΙΑ του 2026 (δηλαδή για το φορολογικό έτος 2025) είτε σε 12 μηνιαίες δόσεις άτοκα είτε έχουν εντάξει την οφειλή στην πάγια ρύθμιση σε έως 24 δόσεις έντοκα.

Της Κατερίνας Φεσσά

Ειδικότερα, όσοι πληρώνουν τον φόρο με το μοντέλο των 12 δόσεων, υποχρεούνται να αποπληρώσουν την 5η μηνιαία δόση έως την Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026, προκειμένου να μην βρεθούν αντιμέτωποι με προσαυξήσεις.

Το enikonomia.gr παραθέτει δύο σχετικά παραδείγματα:

Εάν ένας ιδιοκτήτης ακινήτου δεν πληρώσει έως τις 31 Ιουλίου την 5 η δόση του ΕΝΦΙΑ των 130 ευρ ώ από τις 12 και την εξοφλήσει έως το τέλος του Αυγούστου , τότε θα κληθεί να καταβάλει συνολικά 130,95 ευρώ στην Εφορία. Το ποσό αυτό προκύπτει από 130 ευρώ +0,73% προσαύξηση.

ώ , τότε θα κληθεί να καταβάλει συνολικά 130,95 ευρώ στην Εφορία. Το ποσό αυτό προκύπτει από 130 ευρώ +0,73% προσαύξηση. Εάν ο ίδιος φορολογούμενος δεν πληρώσει την 5η δόση του φόρου τέλη Αυγούστου αλλά στις 30 Σεπτεμβρίου, τότε το ποσό θα ανέβει στα 131,90 ευρώ. Το ποσό αυτό προκύπτει από 130 ευρώ +0,73%+0, 73% προσαυξήσεις.

Με άλλα λόγια, για κάθε μήνα καθυστέρησης της εξόφλησης της δόσης του ΕΝΦΙΑ, θα επιβάλλεται προσαύξηση (τόκος εκπρόθεσμης καταβολής) στο ποσό της δόσης που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα.

Η πάγια ρύθμιση των σε έως 24 δόσεων

Αλλά και οι φορολογούμενοι που έχουν εντάξει τον ΕΝΦΙΑ 2026 στην πάγια ρύθμιση των σε έως 24 δόσεων θα πρέπει να αποπληρώσουν εντόκως την δόση του Ιουλίου έως το τέλος του τρέχοντος μηνός.

Υπενθυμίζεται πως, η καταβολή της δόσης θα πρέπει να πραγματοποιείται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει μια προσαύξηση 15% . Και εάν μείνουν απλήρωτες δύο συνεχόμενες δόσεις, τότε η ρύθμιση θα ακυρωθεί και η οφειλή θα καταστεί ληξιπρόθεσμη.

Συνεπώς,ο φορολογούμενος θα πρέπει να έχει υποβάλει εμπρόθεσμα όλες τις φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας 5 ετίας και τυχόν νέες οφειλές θα πρέπει να ρυθμίζονται αμέσως, προκειμένου να διατηρηθεί η ρύθμιση.

Διευκρινίζεται πως σύμφωνα με την ρύθμιση, επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης ανά 12μηνο και η καταβολή της θα πρέπει να γίνεται μέχρι την ημερομηνία πληρωμής της επόμενης δόσης με προσαύξηση εκπρόθεσμης εξόφλησης κατά 15%.

Εφορία: Τι ισχύει για τα λάθη στις πληρωμές δόσεων

Εάν ο φορολογούμενος πλήρωσε κατά λάθος, είτε 2 φορές την ίδια δόση του ΕΝΦΙΑ είτε μεγαλύτερο ποσό για τη δόση του φόρου από αυτό που του αντιστοιχούσε, τότε το επιπρόσθετο ποσό που κατέβαλε θα εμφανιστεί ως πίστωση και ο συμψηφισμός του θα γίνει αυτόματα είτε με την επόμενη δόση του ΕΝΦΙΑ είτε με κάποια άλλη φορολογική του υποχρέωση.