ΕΝΦΙΑ: Πότε θα σταλεί ο νέος λογαριασμός στους ιδιοκτήτες ακινήτων – Ποιοι δεν θα πληρώσουν φέτος τον φόρο ακινήτων

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά του νέου ΕΝΦΙΑ στην ψηφιακή πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr η ανάρτηση των εκκαθαριστικών είναι πολύ πιθανόν να γίνει μεθαύριο, Κυριακή 5 Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι τα εκκαθαριστικά θα εμφανιστούν στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, όπου οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να συνδεθούν με τους προσωπικούς τους κωδικούς για να ενημερωθούν για το ποσό που καλούνται να πληρώσουν.

Πότε πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση

Από τον ΕΝΦΙΑ θα ξεκινήσουν και οι νέες φορολογικές υποχρεώσεις για τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων με την πληρωμή της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ έως την Τρίτη 31 Μαρτίου.

Φέτος χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων θα δουν μειωμένο τον φόρο εισοδήματος έως και 50% ενώ κάποιοι θα απαλλαγούν πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ.

Για πρώτη φορά θα υπάρξει μείωση 50% του φόρου σε ιδιοκτήτες που διατηρούν την κύρια κατοικία τους σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους. Σε Έβρο, Δυτική Μακεδονία και παραμεθόριες περιοχές το όριο αυξάνεται στους 1.700 κατοίκους. Η μείωση ισχύει εφόσον η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Η έκπτωση μπορεί να ξεπεράσει το 50% για όσους έχουν ασφαλισμένη για φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα) κατοικία καθώς δικαιούνται έξτρα μείωση που κυμαίνεται από 10% έως 20%

Επίσης ο ΕΝΦΙΑ θα είναι μειωμένος κατά 50% για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα τελευταίου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή συμβιούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματά της ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή η σύζυγος ή συμβιών και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένων υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ. και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή συμβιούντα ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τον ή τη σύζυγό του ή συμβιούντα και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Επίσης, δεν θα πληρώσουν ΕΝΦΙΑ τα νοικοκυριά με τρία εξαρτώμενα τέκνα και άνω, καθώς και όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του τελευταίου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή συμβιούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού.

Ο ΕΝΦΙΑ με μία ματιά

Μείωση 10%

Ασφάλιση για κατοικίες άνω των 500.000 ευρώ

Μείωση 20%

Ασφάλιση για κατοικίες έως 500.000 ευρώ

Μείωση 50%

Κύρια κατοικία σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους

Μείωση 50%

Εισόδημα 9.000 ευρώ +1.000 ευρώ κάθε εξαρτώμενο μέλος

Ακίνητα έως 150 τ.μ.

Μείωση 100%

3 εξαρτώμενα τέκνα και άνω

Αναπηρία άνω του 80%

Εισόδημα έως 12.000 ευρώ +1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

.