ΕΝΦΙΑ: Τα 20 «μυστικά» που οδηγούν σε έκπτωση έως και 20% για τις ασφαλισμένες κατοικίες

Έκπτωση που φτάνει έως και το 20% στον φετινό λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ μπορούν να εξασφαλίσουν οι φορολογούμενοι που είχαν ασφαλίσει τις κατοικίες τους για φυσικές καταστροφές μέσα στο 2025. Η έκπτωση εξαρτάται από την αντικειμενική αξία του ακινήτου, ενώ προϋπόθεση για την κατοχύρωσή της είναι η υποβολή αίτησης στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (myProperty) έως τις 16 Φεβρουαρίου 2026.

Το μέγιστο ποσοστό έκπτωσης 20% αφορά κατοικίες με αντικειμενική αξία έως 500.000 ευρώ, ενώ για ακίνητα μεγαλύτερης αξίας η έκπτωση περιορίζεται στο 10%. Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ήδη αποστείλει στη φορολογική διοίκηση τα στοιχεία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που κάλυπταν σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα και ήταν σε ισχύ εντός του 2025.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, πέρυσι 359.494 ιδιοκτήτες έλαβαν έκπτωση για 502.597 ασφαλισμένα ακίνητα, ενώ για 250.000 εξ αυτών η μείωση έφτασε το 20%.

Η ΑΑΔΕ δίνει αναλυτικές πληροφορίες μέσα από 20 ερωτήσεις και απαντήσεις, με παραδείγματα για το πώς εφαρμόζεται η έκπτωση.

Ποιοι δικαιούνται μείωση του ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες

Μείωση δικαιούνται μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα σε κατοικία δηλωμένη στο Ε9, εφόσον είναι ασφαλισμένη. Η μείωση μπορεί να δοθεί και όταν λήπτης της ασφάλισης είναι νομικό πρόσωπο, αρκεί το δικαίωμα στην κατοικία να ανήκει σε φυσικό πρόσωπο.

Προϋποθέσεις χορήγησης μείωσης του ΕΝΦΙΑ

α) Η κατοικία πρέπει να είναι ασφαλισμένη σε ασφαλιστική εταιρεία εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της Τράπεζας της Ελλάδος.

β) Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα για τουλάχιστον τρεις μήνες μέσα στο ίδιο έτος.

γ) Η ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να αφορά ολόκληρη την αξία ανακατασκευής του κτίσματος, που ορίζεται στα 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Παράδειγμα 1:

Κατοικία 100 τ.μ. – αξία ανακατασκευής 90.000 ευρώ (100×900). Αν η ασφαλισμένη αξία είναι 100.000 ευρώ, χορηγείται μείωση ΕΝΦΙΑ.

Παράδειγμα 2:

Κατοικία 100 τ.μ. – αξία ανακατασκευής 90.000 ευρώ. Αν η ασφαλισμένη αξία είναι 80.000 ευρώ, δεν χορηγείται μείωση, αφού υπολείπεται της αξίας ανακατασκευής.

Έτος ασφάλισης

Για να δοθεί μείωση ΕΝΦΙΑ, η κατοικία πρέπει να είναι ασφαλισμένη μέσα στο προηγούμενο έτος από εκείνο της εκκαθάρισης του φόρου.

Παράδειγμα: Για τον ΕΝΦΙΑ 2026, η κατοικία πρέπει να ήταν ασφαλισμένη μέσα στο 2025.

Ποσοστό μείωσης

Αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις και η ασφάλιση είναι ετήσια, η μείωση φτάνει το 20% για ακίνητα με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ. Για αξία άνω των 500.000 ευρώ, το ποσοστό πέφτει στο 10%. Αν η διάρκεια της ασφάλισης είναι μικρότερη του έτους, η έκπτωση προσαρμόζεται αναλογικά.

Διαδικασία χορήγησης

Η μείωση υπολογίζεται κεντρικά μετά από αίτηση του φορολογούμενου και διασταύρωση των στοιχείων. Για τις κατοικίες ασφαλισμένες μέσα στο 2025, η μείωση θα φανεί στην πρώτη εκκαθάριση του 2026.

Όταν δεν χορηγείται κεντρικά η μείωση

Αν δεν είναι δυνατή η αυτόματη εκκαθάριση, ο προϊστάμενος ΔΟΥ μπορεί να εγκρίνει τη μείωση μετά από αίτηση του φορολογούμενου μέσω της πλατφόρμας myAADE («Τα Αιτήματά μου» → «Φορολογία / Κεφάλαιο / Αίτηση για χορήγηση μείωσης ή απαλλαγής»).

Ο πολίτης πρέπει να υποβάλει:

το έντυπο Δ500 ,

, το/τα ασφαλιστήριο/α συμβόλαιο/α (και ανανεώσεις ή τροποποιήσεις),

(και ανανεώσεις ή τροποποιήσεις), υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία είναι ακριβή.

Σε περίπτωση ομαδικών συμβολαίων, μπορεί να κατατεθεί βεβαίωση ασφάλισης από την εταιρεία.

Υποβολή αίτησης για ασφαλισμένη κατοικία

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά στο myAADE, στη διαδρομή:

Εφαρμογές / Δημοφιλείς Εφαρμογές / myPROPERTY / Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών.

Είσοδος στην πλατφόρμα

Ο φορολογούμενος εισέρχεται με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Αν ο λήπτης της ασφάλισης είναι νομικό πρόσωπο, χρησιμοποιούνται οι κωδικοί του νόμιμου εκπροσώπου.

Όταν δεν εμφανίζεται η κατοικία

Ο πολίτης πρέπει να ελέγξει ότι η κατοικία έχει δηλωθεί σωστά στο Ε9, καθώς αυτό αποτελεί προϋπόθεση για τη μείωση.

Όταν ο ασφαλισμένος έχει αποκλειστικό δικαίωμα

Ο ασφαλισμένος πρέπει να συνδέσει κάθε ΑΤΑΚ κατοικίας με το αντίστοιχο ασφαλιστήριο μέσα από την πλατφόρμα, επιλέγοντας το σωστό συμβόλαιο. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε ασφαλισμένο ακίνητο.

Όταν υπάρχουν συνιδιοκτήτες

Ο λήπτης ασφάλισης συνδέει το συμβόλαιο και στη συνέχεια δηλώνει ΑΦΜ συνιδιοκτητών που έχουν δικαίωμα στην κατοικία.

Όταν η ασφάλιση αφορά τρίτο πρόσωπο

Αν ο λήπτης δεν έχει δικαίωμα στο ακίνητο, δηλώνει μέσω της πλατφόρμας τα ΑΦΜ των τρίτων προσώπων που έχουν δικαίωμα επί της κατοικίας.

Όταν ο φορολογούμενος δηλώνεται ως συνιδιοκτήτης ή τρίτος

Η ΑΑΔΕ ενημερώνει ηλεκτρονικά τον συνιδιοκτήτη ή τρίτο. Ο πολίτης υποβάλλει αίτηση για να συνδέσει το ασφαλιστήριο με την κατοικία του.

Μέσω της καρτέλας «Οι κατοικίες μου», βλέπει τα συμβόλαια και τα επιλέγει. Επίσης, στην ενότητα «Ασφαλιστήρια συμβόλαια που δηλώθηκαν για εμένα» εμφανίζονται τα στοιχεία του λήπτη ασφάλισης.

Όταν η κατοικία έχει περισσότερα ΑΤΑΚ

Κάθε ΑΤΑΚ πρέπει να συνδεθεί με το αντίστοιχο ασφαλιστήριο.

Όταν δεν εμφανίζεται το ασφαλιστήριο

Αν ο αιτών είναι λήπτης ασφάλισης, επικοινωνεί με την ασφαλιστική εταιρεία για αποστολή στοιχείων στην ΑΑΔΕ. Αν δεν είναι λήπτης αλλά έχει δικαίωμα, απευθύνεται στον λήπτη για να τον συσχετίσει με το συμβόλαιο.

Όταν υπάρχουν λάθη στο ασφαλιστήριο

Αν τα στοιχεία του συμβολαίου (ημερομηνίες, καλύψεις κ.λπ.) είναι λανθασμένα, ο λήπτης πρέπει να ζητήσει από την ασφαλιστική εταιρεία τη διόρθωσή τους.

Προθεσμία υποβολής

Οι αιτήσεις για μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών υποβάλλονται έως τις 16 Φεβρουαρίου 2026.

Δυνατότητα τροποποίησης αίτησης

Ο φορολογούμενος μπορεί να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει την αίτησή του μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, μέσα από την ίδια διαδρομή στο myAADE, επιλέγοντας «Προβολή Αίτησης» και έπειτα «Δημιουργία τροποποιητικής δήλωσης».

Πορεία αίτησης

Μέσα από την καρτέλα «Αποτελέσματα αιτήσεων», ο φορολογούμενος ενημερώνεται για την εξέλιξη και το στάδιο επεξεργασίας της αίτησής του.

Προσυμπληρωμένες αιτήσεις

Όσοι είχαν κάνει αίτηση το προηγούμενο έτος θα δουν προσυμπληρωμένη αίτηση στην πλατφόρμα, με δυνατότητα ελέγχου και τροποποίησης πριν την οριστικοποίηση.