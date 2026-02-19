ΕΝΦΙΑ 2026: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για την πληρωμή του φόρου, την απώλεια της έκπτωσης και τα λάθη

Στις αρχές Μαρτίου αναμένεται να αναρτηθούν σύμφωνα με πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, myAADE τα εκκαθαριστικά σημειώματα του ΕΝΦΙΑ του φορολογικού έτους 2025 για τους ιδιοκτήτες ακινήτων της χώρας.

Της Κατερίνας Φεσσά

Αρμόδιες πηγές διευκρινίζουν στο enikonomia.gr πως η καταληκτική ημερομηνία για την εξόφληση του φόρου θα είναι η Τρίτη, 31η Μαρτίου 2026 είτε αυτός καταβληθεί εφάπαξ είτε σε 12 μηνιαίες δόσεις και πως αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Το enikonomia.gr δημοσιεύει έναν χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για τον ΕΝΦΙΑ του 2026. Αναλυτικά:

Πώς μπορώ να εκτυπώσω τον ΕΝΦΙΑ;

Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, ο φορολογούμενος θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

Αρχικά θα πρέπει να εισέλθει στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ https://www1.aade.gr/aadeapps3/myaade/#!/

Μετά θα πρέπει να κλικάρει στο «Εφαρμογές» και να επιλέξει το «Πολίτες».

Εν συνεχεία πηγαίνει στο γράμμα Δ και κάνει κλικ στο «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ»,όπου βγαίνει ένα πλαίσιο και θα πρέπει να επιλέξει το «Είσοδος στην Εφαρμογή».

Συμπληρώνει το Ονοματεπώνυμο του στο «Όνομα χρήστη» και στους «κωδικούς πρόσβασης» βάζει τους κωδικούς του taxisnet

Επιλέγει το έτος 2026.

Επιλέγει «Εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης» για να το αποθηκεύσει ή να το εκτυπώσει.

Με ποιους τρόπους μπορώ να εξοφλήσω τον ΕΝΦΙΑ;

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, ο φόρος μπορεί να καταβληθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους. Αναλυτικά:

Α. Είτε εφάπαξ στις 31 Μαρτίου 2026.

Β. Είτε σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Σε αυτήν την περίπτωση η πρώτη δόση του φόρου θα πρέπει να καταβληθεί την Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026 και η τελευταία την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2027.

Γ. Είτε να υπαχθεί η οφειλή στην πάγια ρύθμιση των έως 24 δόσεων. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί πως η ελάχιστη μηνιαία δόση θα πρέπει να ανέρχεται στα 30 ευρώ καθώς η εν λόγω ρύθμιση αφορά ποσά άνω των 390 ευρώ. Και η καταβολή της κάθε δόσης θα πρέπει να γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του κάθε μήνα. Διευκρινίζεται ωστόσο πως στις μηνιαίες δόσεις της πάγιας ρύθμισης ο υπολογισμός των τόκων θα γίνεται με ετήσιο επιτόκιο 5,84% και εάν υπάρξει καθυστέρηση στην καταβολή της δόσης, τότε αυτή θα επιβαρυνθεί με προσαύξηση 15%. Η ρύθμιση ακυρώνεται και η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη εάν μείνουν απλήρωτες δύο συνεχόμενες δόσεις

Χορηγείται έκπτωση στην εφάπαξ καταβολή του ΕΝΦΙΑ;

Σύμφωνα με τωρινά δεδομένα, δεν προβλέπεται έκπτωση.

Τι γίνεται εάν στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ διαπιστωθεί ότι ο φόρος υπολογίστηκε με λάθος στοιχεία;

Oι φορολογούμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν στην υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης για το Ε9 του 2026, αφού πρώτα ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης του φόρου.

Επίσης επισημαίνεται πως η εφαρμογή του Ε9 για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων αναφορικά με τον φόρο του 2026 ενδέχεται να ανοίξει είτε από τα τέλη Μαρτίου, είτε από τον Απρίλιο και έπειτα.

Συνεπώς οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να καταβάλουν κανονικά το ποσό του ΕΝΦΙΑ που θα έχει προκύψει, μέχρι η οφειλή να υπολογιστεί εκ νέου με βάση τις διορθώσεις που θα μεταβάλουν. Και αυτό διότι η εν λόγω διόρθωση δεν θα αλλάξει άμεσα την εσφαλμένη χρέωση που προέκυψε στα αρχικά εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ.

Ποιοι θα πληρώσουν φέτος υψηλότερο φόρο σε σχέση με πέρυσι;

Οι φορολογούμενοι που:

απέκτησαν είτε ακίνητα με αγορά, γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά, είτε εμπράγματα δικαιώματα σε σπίτια (πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία).

προχώρησαν στην τακτοποίηση των αυθαιρέτων.

δήλωσαν μεγαλύτερη επιφάνεια στην περιουσία στους δήμους σε σχέση με ό,τι είχαν εμφανίσει στο Ε9.

Ποιοι θα χάσουν έκπτωση 90% στον ΕΝΦΙΑ και ποιοι 60%;

Α. Έκπτωση 90% στον ΕΝΦΙΑ αναμένεται να χάσουν:

Όσοι δεν έχουν κάνει σωστά τη διάκριση στη δήλωση ακινήτων Ε9 καθώς η φορολόγηση των αποθηκών και των χωρών στάθμευσης δεν γίνεται με συντελεστή 0,1 αλλά με συντελεστή 1, όπως οι κύριοι χώροι του ακινήτου.

Β. Απώλεια έκπτωσης 60% στον φόρο προβλέπεται να έχουν: