Εξαρθρώθηκε κύκλωμα αχυρανθρώπων με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ – Εντοπίστηκε μέσω του ειδικού αλγόριθμου της ΑΑΔΕ

Ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εξάρθρωσαν ένα πολύ καλά οργανωμένο κύκλωμα αχυρανθρώπων, που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι καταστημάτων και λοιπών επιχειρήσεων εστίασης και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, πρόκειται για κύκλωμα, με τη μορφή εγκληματικής οργάνωσης, το οποίο χρησιμοποιούσε 205 άτομα, αλλοδαπής κυρίως καταγωγής, ως υπευθύνους 380 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.

Πώς εξαρθρώθηκε η συμμορία

Οι επικεφαλής του κυκλώματος είναι 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι και συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.

Οι ελεγκτές έφτασαν στα ίχνη τους, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών του ειδικού αλγόριθμου, που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των συναλλαγών, καθώς και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών.

Συγκεκριμένα, το καμπανάκι του αλγορίθμου χτύπησε, όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από αυτές τις επιχειρήσεις, που είχαν δημιουργήσει χρέη 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ, «εξαφανίζονταν» όταν προέκυπτε έλεγχος και στη θέση τους εμφανιζόταν άλλη εταιρεία, με άλλο ΑΦΜ.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Αριθμολογία: Τα 4 βασικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων που έχουν γεννηθεί στις 5 του μήνα Βρετανία: Ο Στάρμερ απέπεμψε τον Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου – Κατηγορείται ότι επιδιώκει την πολιτική του διάσωση «Βιολάντα»: Στο επίκεντρο των ερευνών νέες… αδήλωτες δεξαμενές – Μαρτυρία ότι οι υπεύθυνοι γνώριζαν από το καλοκαίρι το πρόβλημα στις σωληνώσεις Λάρισα: Εξαφανίστηκε 14χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

Στα 11 σπίτια εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

Μετρητά 100.000 ευρώ

110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων οι οποίες ανήκαν στα φυσικά πρόσωπα (αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα)

Πλήθος εγγράφων με τα στοιχεία των αχυρανθρώπων και των εταιρειών κέλυφος

110 σφραγίδες, που ανήκαν σε διάφορες εταιρείες

Συσκευές POS

Σκληροί δίσκοι

4 Φορητοί υπολογιστές

1 tablet

3 desktop

Καρτοκινητά

Και ένας μετρητής χαρτονομισμάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττική.