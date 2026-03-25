Εξελίξεις για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: «Θα σταλεί επιστολή στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για επικαιροποίηση των μελετών» είπε ο Χριστοδουλίδης

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα αναλάβει να επικαιροποιήσει, όπως όλα δείχνουν, τις μελέτες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου και Ελλάδας. Αυτό αποκάλυψε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε συνέντευξή του στο Open, λέγοντας ότι οι υπουργοί Ενέργειας των δύο χωρών θα στείλουν κοινή επιστολή στην πρόεδρο της Τράπεζας, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα.

«Για μας είναι στρατηγικής σημασίας το έργο γιατί είμαστε και ενεργειακά απομονωμένοι», ανέφερε. Και πρόσθεσε: «Την ερχόμενη εβδομάδα οι δύο υπουργοί Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου, θα απευθυνθούν με κοινή επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για επικαιροποίηση όλων των σχετικών μελετών που αφορούν το συγκεκριμένο έργο. Έχουμε την ίδια προσέγγιση με την ελληνική κυβέρνηση για τη στρατηγική σημασία του έργου και αποφασίσαμε να πάμε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων – λόγω αξιοπιστίας και τεχνογνωσίας, για να γίνει η επικαιροποίηση το συντομότερο δυνατό».

«Είμαστε υπεύθυνη κυβέρνηση, όπως και στην Ελλάδα έχουμε μία υπεύθυνη κυβέρνηση και για ένα έργο τέτοιας στρατηγικής σημασίας με κόστος αρκετά υψηλό, θα πρέπει να κινούμαστε στη βάση πραγματικών δεδομένων αυτή τη στιγμή. Γι’ αυτό πάμε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το κόστος, από αυτό το καλώδιο, για την Κυπριακή Δημοκρατία ενδεχομένως θα φανεί μετά το 2033 – 2034 όταν πια δεν θα είμαι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άρα το πιο εύκολο για μένα θα ήταν να σκεφτώ με την παρούσα πολιτική συγκυρία και να συμπεριφερθώ μη υπεύθυνα. Δεν θα το κάνω αυτό, σκεφτόμαστε τις μελλοντικές γενιές» τόνισε ο κ. Χριστοδουλίδης στη συνέντευξή του στον Σπύρο Χαριτάτο και την εκπομπή “Καθαρές Κουβέντες”.

Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι κάποια από τα δημοσιεύματα για το καλώδιο δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα και εξυπηρετούσαν συγκεκριμένες σκοπιμότητες.