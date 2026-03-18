Εξοικονομώ: Έρχονται νέα προγράμματα για επιχειρήσεις και νοικοκυριά – Όλες οι λεπτομέρειες

Νέα προγράμματα «Εξοικονομώ» για την ενεργειακή αναβάθμιση 62.000 κατοικιών και 10.000 μικρών επιχειρήσεων ανακοίνωσαν χθες από κοινού ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν για τα έργα, προϋπολογισμού 5,3 δισ. ευρώ, που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου.

Αναλυτικά:

Α. Για τα νοικοκυριά

Τα προγράμματα «Εξοικονομώ» για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων θα υλοποιηθούν με νέο απλούστερο μοντέλο και δοθεί το συνολικό ποσό των 1.200 εκατ. ευρώ σε 62.000 νοικοκυριά. Στο πλαίσιο αυτών:

τα νοικοκυριά θα μπορούν να επιλέξουν τις επενδύσεις ενεργειακής θωράκισης των κατοικιών τους (όπως μονώσεις, θερμοπροσόψεις, συστήματα σκίασης, αλλαγή κουφωμάτων κ.λπ.).

τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδύσεων μπορεί να ξεπερνούν και το 80%, με επιδότηση και του ΦΠΑ.

Και η αποπληρωµή του αναλογούντος ποσού από το νοικοκυριό θα µπορεί να γίνεται για πρώτη φορά µε σταδιακές καταβολές και µέσω του λογαριασµού ηλεκτρικής ενέργειας κατόπιν συµφωνίας του µε τον πάροχο.

Παρατίθεται ένα σχετικό παράδειγμα : Νοικοκυριό επιλέγει να κάνει παρεμβάσεις συνολικής αξίας 24.800 ευρώ, (συμπερ. ΦΠΑ). Το νοικοκυριό θα λάβει ως επιδότηση συνολικά 19.800 ευρώ και θα καταβάλει μόλις 5.000 ευρώ.

Οι παρεμβάσεις

Το εργαλείο που πρόκειται να αξιοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση λέγεται on bill financing και προβλέπει τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων από τους παρόχους ενέργειας με τη σταδιακή στη συνέχεια εξόφληση των σχετικών δαπανών μέσω λογαριασμών.

Το συγκεκριμένο σχήμα αφορά ένα είδος έμμεσης δανειοδότησης, που θα επιτρέπει σε νοικοκυριά να προχωρούν σε αναβαθμίσεις χωρίς να καλύπτουν εκείνοι σε πρώτη φάση τα έσοδα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, οι μεγάλοι ενεργειακοί παίκτες επεξεργάζονται τα πακέτα που θα προσφέρουν στους πελάτες τους και το επόμενο διάστημα θα γίνουν και οι σχετικές ανακοινώσεις .

Στο σκέλος των παρεμβάσεων που θα μπορούν να προχωρήσουν οι πολίτες θα είναι οι εξής:

αντικατάσταση κουφωμάτων,

τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης,

αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης,

σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση ΑΠΕ,

λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smart home)

έξυπνα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων , έξυπνα συστήματα ελέγχου της θέρμανσης /ψύξης, έξυπνα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης).

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του Εξοικονομώ 2025 υπέβαλαν αιτήσεις 54.112 νοικοκυριά, εκ των οποίων οι 19.212 ήταν από πολίτες που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες πληγέντων από φυσικές καταστροφές, οι 6.680 αφορούσαν ευάλωτα νοικοκυριά, ενώ οι 7.366 ήταν από οικογένειες με μέλη ΑμεΑ.

Β. Για τις επιχειρήσεις

Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ που αφορά επιχειρήσεις θα δοθούν συνολικά 394 εκατ. ευρώ. Αυτό αφορά περίπου 10.000 πολύ µικρές επιχειρήσεις, µε έµφαση σε κλάδους που έχουν υψηλό ενεργειακό κόστος λειτουργίας.

• Το µέτρο προβλέπει: ενεργειακή αναβάθµιση των κτιριακών υποδοµών καθώς και αντικατάσταση συστηµάτων θέρµανσης µε αντλίες θερµότητας, όπως και αλλαγή θερµοσιφώνων µε ηλιακούς.

• Η επιχείρηση θα έχει την δυνατότητα να ωφελείται τόσο για τις δαπάνες του κτιριακού κελύφους όσο και για την αντικατάσταση ενεργειακού εξοπλισµού.

• Θα προβλέπονται ενισχυµένα ποσοστά επιδότησης προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα υλοποίησης των παρεµβάσεων χωρίς να επιβαρύνεται δραστικά η ρευστότητα της επιχείρησης

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά όρια για:

ένα μονομελές νοικοκυριό χωρίς παιδιά και χωρίς αναπηρία θα είναι 10.500 ευρώ

ένα μονογονεϊκό νοικοκυριό με 1 παιδί και χωρίς αναπηρία θα ανέρχεται στα 13.650 ευρώ

ένα μονογονεϊκό νοικοκυριό με 1 παιδί και 1 μέλος με αναπηρία θα ανέρχεται στα 16.650 ευρώ.

ένα έγγαμο νοικοκυριό χωρίς παιδιά και χωρίς αναπηρία θα διαμορφώνεται στα 20.800 ευρώ

ένα έγγαμο νοικοκυριό με 2 παιδιά και χωρίς αναπηρία θα ανέρχεται στα 27.100 ευρώ.

ένα έγγαμο νοικοκυριό με 2 παιδιά και μέλος με αναπηρία θα είναι στα 30.100 ευρώ.

ένα έγγαμο με περισσότερα από 3 παιδιά και μέλος με αναπηρία θα ανέρχεται στα 36.400 ευρώ

Διευκρινίζεται πως τα παραπάνω θα επικαιροποιούνται ετησίως βάσει των φορολογικών δηλώσεων.