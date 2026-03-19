Εξοικονομώ: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τα νέα προγράμματα

Το 2027 αναμένεται να «τρέξουν» εκτός μεγάλου απροόπτου τα δύο νέα προγράμματα του Εξοικονομώ, το ένα για τα νοικοκυριά και το άλλο για τις επιχειρήσεις.

Της Κατερίνας Φεσσά

Για το πρώτο πρόγραμμα θα δοθεί το ποσό του 1.200 εκατ. ευρώ και για το δεύτερο 394 εκατ. ευρώ, των οποίων η χρηματοδότηση θα γίνει από το Κοινωνικό Κλιματικό ταμείο. Στο πλαίσιο αυτό, το enikonomia.gr παρουσιάζει με τη βοήθεια του Ενεργειακού Επιθεωρητή, Μιχάλη Χριστοδουλίδη έναν χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για τα προγράμματα του Εξοικονομώ για νοικοκυριά και για επιχειρήσεις. Αναλυτικά:

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα

Όσοι πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια. Αναλυτικά:

Ένα μονομελές νοικοκυριό χωρίς παιδιά και χωρίς αναπηρία θα πρέπει να έχει ετήσιο εισόδημα 10.500 ευρώ ευρώ.

Ένα μονογονεϊκό νοικοκυριό με 1 παιδί και χωρίς αναπηρία θα πρέπει να έχει ετήσιο εισόδημα 13.650 ευρώ.

Ένα μονογονεϊκό νοικοκυριό με 1 παιδί και 1 μέλος με αναπηρία θα πρέπει να έχει ετήσιο εισόδημα 16.650 ευρώ.

Ένας έγγαμος χωρίς παιδιά και χωρίς αναπηρία θα πρέπει να έχει ετήσιο εισόδημα 20.800 ευρώ.

Ένας έγγαμος με 2 παιδιά και χωρίς αναπηρία θα πρέπει να έχει ετήσιο εισόδημα 27.100 ευρώ .

Ένας έγγαμος με 2 παιδιά και μέλος με αναπηρία θα πρέπει να έχει ετήσιο εισόδημα 30.100 ευρώ

Ένας έγγαμος με περισσότερα από 3 παιδιά και μέλος με αναπηρία θα πρέπει να έχει ετήσιο εισόδημα 36.400 ευρώ.

Διευκρινίζεται πως τα κριτήρια θα επικαιροποιούνται ετησίως βάσει των φορολογικών δηλώσεων.

Ποιες δαπάνες επιδοτούνται μέσω των προγραμμάτων

Α. Τα νοικοκυριά

Μπορούν να γίνουν επενδύσεις ενεργειακής θωράκισης κατοικιών που αφορούν μονώσεις, θερμοπροσόψεις, συστήματα σκίασης, αλλαγή κουφωμάτων κ.λπ.).

-Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδύσεων μπορεί να ξεπερνούν και το 80%, με επιδότηση και του ΦΠΑ.

Β. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις με έμφαση σε κλάδους που έχουν υψηλό ενεργειακό κόστος λειτουργίας

Το πρόγραμμα θα αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών, αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας, όπως και αλλαγή θερμοσιφώνων με ηλιακούς.

Η επιχείρηση θα μπορεί να ενισχυθεί για τις δαπάνες του κτιριακού κελύφους και για την αντικατάσταση ενεργειακού εξοπλισμού.

Θα δοθούν ενισχυμένα ποσοστά επιδότησης, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα υλοποίησης των παρεμβάσεων χωρίς να επιβαρύνεται δραστικά η ρευστότητα της επιχείρησης.

Τα νέα Εξοικονομώ θα αφορούν δευτερεύουσες και κύριες κατοικίες

Όχι, μόνο τις κατοικίες που θα είναι δηλωμένες ως κύριες στο Ε1.

Ποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνουν σε ένα ενεργοβόρο ακίνητο προκειμένου να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας 65%-Δώστε μας ένα παράδειγμα

Για να ανακαινιστεί πλήρως μια ενεργοβόρα κατοικία 80 τ.μ απαιτούνται θερμοπρόσοψη, κουφώματα, αντλία θερμότητας συνδεδεμένη με ηλιακό συλλέκτη και κλιματιστικά inverter 3 A + το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 25.600 ευρώ, το 80% θα επιδοτείται, δηλαδή τα 20.470 ευρώ από το πρόγραμμα και τα υπόλοιπα 5.120 ευρώ με αποπληρωμή σε ισόποσες δόσεις μέσω των μηνιαίων λογαριασμών του ρεύματος. Στη λογική pay as you save.

Το ακίνητο πριν την αναβάθμιση πλήρωνε μηνιαίως μεικτά γύρω στα 220 ευρώ τον μήνα. Μετά την αναβάθμιση που θα εξοικονομεί 65% ηλεκτρική ενέργεια θα πληρώνει 77 ευρώ συν 100 ευρώ ως μηνιαία οφειλή στον πάροχο και θα του μένουν στην τσέπη 43 ευρώ .

Η αποπληρωμή των 5.120 ευρώ /100 ευρώ θα γίνει σε 52 μήνες ή σε λιγότερα από 4,5 έτη. Οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στο ενεργοβόρο ακίνητο για να πετύχει η εξοικονόμηση ενέργειας κατά 65%:

α. Η τοποθέτηση της αντλίας θερμότητας και σύνδεση με καλοριφέρ και ηλιακό θερμοσίφωνα. Δηλαδή αποσύνδεση από το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης που έχει καυστήρα πετρελαίου ή κατάργηση της ηλεκτρικής θέρμανσης (ηλεκτρικά καλοριφέρ, θερμοσυσωρευτές, αερόθερμα ή ηλεκτροσόμπες κλπ) και πέταμα του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα.

β. Θερμοπρόσοψη σε όλη την εξωτερική τοιχοποία και μόνωση δωμάτων ή πυλωτής ανάλογα σε ποιον όροφο βρίσκεται το διαμέρισμα με πάχος μονωτικού πάνω από 8 εκ.

γ. Κουφώματα ενεργειακά με θερμοδιακοπή, μεμβράνες και διπλούς υαλοπίνακες με πλήρωση το διάκενο με αέριο αργό. Πέταμα τα παλιά κουφώματα.

δ. Αλλαγή όλων των συμβατικών λαμπτήρων με ισοδύναμης φωτεινής ισχύος με αντίστοιχα led.

ε. Σκιάστρα (ρολά, τέντες) ειδικά σε ΝΑ ΝΔ και Ν προσανατολισμούς.

ζ. Κλιματιστικά inverter Α+++ πέταμα τα παλιά στην ανακύκλωση.

Μετά τα 4,5 χρόνια ο μηνιαίος λογαριασμός θα έρχεται αντί του ποσού των 220 ευρώ μόνο 77 με ποιότητα διαβίωσης ασύγκριτα καλύτερη από πριν.

Μπορεί κάποιος να ενταχθεί ταυτόχρονα σε ένα από τα δύο νέα προγράμματα του Εξοικονομώ και στο Αλλαγή Συστήματος Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα

Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, αυτό δεν μπορεί να γίνει.

Ποια ακίνητα θα ωφεληθούν από τα δύο νέα προγράμματα του Εξοικονομώ

Τα ενεργοβόρα παλιά σπίτια, δηλαδή αυτά που βρίσκονται στην ενεργειακή κλάση Ζ και Η.

Ποια νοικοκυριά μπορούν να επωφεληθούν από όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και πώς

Θα ανοίξει το μητρώο ενεργειακής στήριξης νοικοκυριών, όπου σε αυτό θα εγγραφούν όλες οι ευάλωτες ομάδες πολιτών( πχ χαμηλόμισθοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, ενεργειακά ευάλωτοι, όπως δικαιούχοι του ΚΟΤ κλπ). Για τα νοικοκυριά αυτά θα εκδοθεί μια ενεργειακή κάρτα προκειμένου να επωφελούνται από όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας χωρίς γραφειοκρατία.

Ακόμη στους εν λόγω πολίτες θα χορηγηθεί δωρεάν ενεργειακό πιστοποιητικό κατοικίας από κάποιον ενεργειακό επιθεωρητή.

Διευκρινίζεται πως το ευάλωτο νοικοκυριό δεν είναι υποχρεωμένο να ενταχθεί σε κάποιο από τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών.

Πού χρησιμοποιείται το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

Όταν κάποιος θέλει είτε να νοικιάσει/ να πουλήσει/να μεταβιβάσει το σπίτι του.

Με το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να γνωρίζει κάποιος σε ποια κλάση ανήκει το ακίνητο του πριν αυτό ενταχθεί σε πρόγραμμα Εξοικονομώ.

Γιατί το πιστοποιητικό στατικής επάρκειας θα πρέπει να είναι αναγκαίο για την ένταξη σε νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ

Εάν κάποιος έχει ένα σπίτι που είναι στατικά προβληματικό για παράδειγμα από σεισμούς και δεν έχουν γίνει αποκαταστάσεις, τότε δεν χρειάζεται να γίνει κάποια ενεργειακή αναβάθμιση. Και αυτό επειδή το οίκημα αυτό μπορεί να καταρρεύσει από έναν νέο σεισμό και να δοθούν χρήματα από το Κλιματικό Ταμείο σε κάτι που δεν έγινε έλεγχος εάν θα άξιζε να γίνει ενεργειακή παρέμβαση.