Εξοικονομώ 2025: Θα δοθεί παράταση για το πρόγραμμα; – Όλες οι νεότερες πληροφορίες

Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, είναι η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος Εξοικονομώ 2025, όπως έχει ανακοινώσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

«Εξοικονομώ»: Αυτά είναι τα 4 προγράμματα που παίρνουν παράταση – Οι νέες προθεσμίες

Της Κατερίνας Φεσσά

Ωστόσο, φορείς όπως το ΤΕΕ/ΤΚΜ αλλά και ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος έχουν ζητήσει από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου να εξεταστεί η δυνατότητα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2025», έως την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Και αυτό διότι, σημαντικός αριθμός παρεμβάσεων του προγράμματος κινδυνεύει να μείνει στον «αέρα», λόγω των καθυστερήσεων που έχουν σημειωθεί από αντικειμενικές δυσκολίες, δήλωσε πρόσφατα ο κ. Χαρακόπουλος.

«Μια τέτοια παράταση θα επιτρέψει την ομαλή, ποιοτική και πλήρη υλοποίηση των εγκεκριμένων έργων, θα προστατεύσει τα ιδιωτικά κεφάλαια των πολιτών και θα διασφαλίσει την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος χωρίς απώλειες. Με την υφιστάμενη καταληκτική ημερομηνία της 30ης Ιουνίου 2026, τα διαθέσιμα χρονικά περιθώρια είναι εξαιρετικά περιορισμένα και καθιστούν σε πολλές περιπτώσεις ανέφικτη την έγκαιρη και ομαλή ολοκλήρωση των έργων. Η κατάσταση αυτή έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές δυσλειτουργίες στην αγορά, στους προμηθευτές υλικών και εξοπλισμού, καθώς και στους μελετητές και κατασκευαστές» τόνισε σε επιστολή που απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τον κ. Παπασταύρου.

Οι παρεμβάσεις και τα προβλήματα

Αξίζει να σημειωθεί πως, ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που συμπιέζουν δραματικά το χρόνο υλοποίησης του προγράμματος σύμφωνα με το ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι πως εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές εκκρεμότητες όπως η υπογραφή δανειακών συμβάσεων, η έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου καθώς και η διεκπεραίωση απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων.

Επίσης επισημαίνεται πως επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος είναι:

Η αντικατάσταση κουφωμάτων

Η τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης

Η αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης

Η τοποθέτηση συστήματος ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Οι λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, όπως η εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smart home) και η εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες)

Τι λένε πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Πηγή του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρει στο enikonomia.gr πως, μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση για την παράταση του Εξοικονομώ 2025, διότι το πρόγραμμα υλοποιείται με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ωστόσο, μένει να φανεί εάν θα αλλάξει κάτι προς τις τελευταίες ημέρες του Ιουνίου, που στις 30 του μηνός εκπνέει η προθεσμία για την ολοκλήρωση του προγράμματος.