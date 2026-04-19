Εξωδικαστικός μηχανισμός: Έρχεται νέα διάταξη – Τι θα αναφέρει και ποιους θα αφορά

Nέα διάταξη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για στοχευμένη προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού αναμένεται να ψηφιστεί αρχές του επόμενου μήνα στη Βουλή.

Με την ψήφιση της, προβλέπεται να δοθεί νέα διέξοδο σε οφειλέτες με «κόκκινα» δάνεια. Ειδικότερα, η ρύθμιση θα αναφέρει τα εξής:

οι δανειολήπτες θα έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν διακανονισμό κυρίως για την κύρια κατοικία τους και να την διαχωρίσουν από τα υπόλοιπα χρέη και την περιουσία τους.

θα αφορά το σύνολο των οφειλών προς Δημόσιο, τράπεζες και funds και θα λαμβάνεται υπόψη η συνολική περιουσιακή κατάσταση του πολίτη.

οι οφειλέτες θα μπορούν να διασώσουν την κατοικία τους και να επιτύχουν χαμηλότερο ποσό μηνιαίων δόσεων που θα είναι προσαρμοσμένο στην αξία του ακινήτου τους και στο εισοδημα τους. Η υπόλοιπη περιουσία θα ρευστοποιείται μέσω της διαδικασίας πλειστηριασμών και τα έσοδα θα κατευθύνονται στην εξόφληση των υπόλοιπων χρεών.

Ο οφειλέτης θα μπορεί να αποδεχθεί τη ρύθμιση που προκύπτει ή ακόμη και να την απορρίψει.

Εάν γίνει αποδοχή, τότε θα υπογραφεί σύμβαση η οποία θα προβλέπει τη σταδιακή αποπληρωμή της αξίας της πρώτης κατοικίας,αλλά η διατήρησή της θα εξαρτάται από τη συνεπή τήρηση των όρων.

Ουσιαστικά το νέο πλαίσιο θα αφορά μόνο στην αξία της πρώτης κατοικίας, κάτι που μέχρι σήμερα δεν ισχύει.