Εξώσεις “εξπρές” για απλήρωτα ενοίκια – Νέα μέτρα από την Πρωτομαγιά

Νέα μέτρα τα οποία αυξάνουν την πίεση στους οφειλέτες ενοικίων θεσπίζονται από την Πρωτομαγιά, ενώ συγχρόνως επιταχύνεται η επιστροφή του ακινήτου στους ιδιοκτήτες.

Διαχειριστής σε πολυκατοικία ανέφερε, μιλώντας στον ANT1, πως πολλοί χρωστάνε νοίκια, ακόμα και οκτώ μηνών, όπως και κοινόχρηστα, καθώς ποντάρουν, όπως είπε ο ίδιος, στο ότι δεν μπορούν οι ιδιοκτήτες να τους βγάλουν εύκολα.

Από την πρώτη Μαϊου όμως αυτό αλλάζει. Διότι τις υποθέσεις που αφορούν σε οφειλόμενα ενοίκια αλλά και σε εξώσεις τα αναλαμβάνουν πλέον δικηγόροι και όχι δικαστές, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης.

«Πλέον έχει αφεθεί στα χέρια των δικηγορικών συλλόγων προκειμένου να τρέξει και με πολύ πολύ γρήγορους ρυθμούς. Σίγουρα θα βοηθήσει την αγορά όσον αφορά το ξεμπλοκάρισμα σε περιπτώσεις κακοπληρωμών».

Οι ιδιοκτήτες που έχουν να λάβουν απλήρωτα ενοίκια θα μπορούν να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη και θα αναλαμβάνουν πλέον δικηγόροι οι οποίοι θα εκπαιδευτούν σε ταχύρρυθμα σεμινάρια από λίστα που θα καταρτίσουν οι δικηγορικοί σύλλογοι.

Πολίτης που μίλησε στον ANT1 υποστήριξε ότι ο νόμος είναι υπέρ του ενοικιαστή και υπάρχουν νοικάρηδες που χρωστάνε ενοίκια ακόμα και χρόνου, αλλά δεν μπορούν να τον βγάλουν, ενώ ιδιοκτήτης αναφέρει σχετικά: «Σε κάποιον που νοίκιαζα κάποτε ένα διαμέρισμα αλλά το αποτέλεσμα ήταν να μου αφήσει μεγάλο φέσι. Είχε ξεπεράσει τους έξι μήνες. Άφησαν απλήρωτους λογαριασμούς. Όταν ο κόσμος δεν έχει οικονομική άνεση λογικό είναι να συμβαίνουν αυτά».

Πρόεδρος ένωσης ιδιοκτητών Θεσσαλονίκης – Αντιπρόεδρος ΠΟΜΙΔΑ

«Είναι μια συγκεκριμένη ομάδα, δεν είναι όλοι, είναι μια συγκεκριμένη ομάδα, άνθρωποι οι οποίοι υπεισέρχονται σε μία μίσθωση με πρωταρχικό σκοπό να μην πληρώσουν ποτέ. Θα προκαταβάλλουν ένα δύο μισθώματα κι από κει και πέρα ξεχειμωνιάζουν μέχρι να βρουν το επόμενο θύμα», λέει ο κ. Χαϊδούτης.

Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης θέλει να βγάλει τους ενοικιαστές για άλλους λόγους;

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού ο ενοικιαστής παραμένει προστατευμένος. Ο δικηγόρος που θα αναλάβει την υπόθεση οφείλει να ελέγχει τη νομιμότητα. Να ελέγξει ότι υπάρχει καθυστέρηση στην καταβολή των ενοικίων. Να έχει σταλεί εξώδικο από τον ιδιοκτήτη και να έχει παρέλθει ένας μήνας από την αποστολή του.

Επίσης θα πρέπει να μην έχει απαντήσει στο εξώδικο και να μην έχει καταβάλλει εντωμεταξύ το μίσθωμα. Τότε είναι που εκδίδεται η διαταγή απόδοσης του μισθίου, αφού έχει περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Όπως επισημαίνουν νομικοί στον ANT1 ο ενοικιαστής δεν χάνει τα δικαιώματά του αλλά προστατεύεται ο ιδιοκτήτης από τους κακοπληρωτές.