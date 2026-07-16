Επίδομα αδείας 2026: Τα «μυστικά» για τον υπολογισμό του – Πότε καταβάλλεται

Αυξημένο θα είναι το ποσό του επιδόματος αδείας που θα χορηγηθεί φέτος σε χιλιάδες εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, λόγω της νέας αναπροσαρμογής που έγινε στον κατώτατο μισθό από την 1η Απριλίου 2026, στα 920 ευρώ μεικτά, από 880 ευρώ μεικτά που ήταν.

Αυτό αφορά τους εργαζόμενους που αμείβονται με τις κατώτατες αποδοχές, καθώς η σύνδεση του επιδόματος γίνεται άμεσα με τις τακτικές αποδοχές τους.

Eπισημαίνεται πως σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, όλοι οι εργαζόμενοι που διατηρούν ενεργή σχέση εξαρτημένης εργασίας δικαιούνται ετήσια άδεια με αποδοχές, ενώ ο εργοδότης υποχρεούται να τη δώσει μέσα 2 μήνες από την ημερομηνία που έχει υποβληθεί το σχετικό αίτημα. Η καταβολή του επιδόματος πραγματοποιείται είτε κατά την έναρξη της άδειας είτε μαζί με τις αποδοχές της περιόδου κατά την οποία ο εργαζόμενος απουσιάζει νόμιμα από την εργασία του

Ο υπολογισμός

Ο εργαζόμενος θα πρέπει να λαμβάνει κατά τη διάρκεια της άδειας του τις συνήθεις αποδοχές του. Δηλαδή, να του καταβάλλονται αποδοχές που θα εισέπραττε εάν εργαζόταν κανονικά.

Ο υπολογισμός του ποσού του επιδόματος αδείας γίνεται σύμφωνα με τον χρόνο εργασίας και τις τακτικές αποδοχές του εργαζομένου.

Ειδικότερα, το ποσό του επιδόματος του εργαζομένου:

αντιστοιχεί στο σύνολο των τακτικών αποδοχών που παίρνει κατά την άδειά του.

δεν πρέπει να ξεπερνά τις αποδοχές 15 ημερών. Αυτό αφορά τους εργαζόμενους που αμείβονται με μηνιαίο μισθό.

Διευκρινίζεται πως δεν πρέπει να υπερβαίνει τις αποδοχές 13 ημερών το επίδομα αδείας για τους πολίτες που αμείβονται με ημερομίσθιο, κατά μονάδα εργασίας, με ποσοστά ή με άλλον τρόπο. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως:

εάν ο κάποιος αμείβεται με μηνιαίο μισθό, τότε δικαιούται να λάβει επίδομα που θα ισούται με μισό μηνιαίο μισθό,

εάν κάποιος αμείβεται με ημερομίσθιο, τότε δικαιούται να πάρει επίδομα που θα αντιστοιχεί σε έως 15 ημερομίσθια.

Οι διευκρινίσεις

Διευκρινίζονται δε τα εξής:

Η ετήσια άδεια με αποδοχές χορηγείται στον εργαζόμενο, αφού πρώτα γίνει σχετική συνεννόηση με τον εργοδότη του.

Ο εργοδότης θα πρέπει να χορηγήσει στον εργαζόμενο την άδεια του μέσα σε 2 μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Τουλάχιστον οι μισοί εργαζόμενοι μιας επιχείρησης θα πρέπει να πάρουν την καλοκαιρινή τους άδεια από την 1η Μαΐου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου.

Εάν ο εργαζόμενος δεν λάβει την άδεια που έχει ζητήσει από τον εργοδότη του, τότε ο τελευταίος υποχρεούται να καταβάλει τις αποδοχές της άδειας με προσαύξηση 100%.

Οι ημέρες άδειας

Α. Οι πολίτες που δουλεύουν με καθεστώς 5νθήμερης απασχόλησης θα πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω για την ετήσια άδεια. Αναλυτικά:

20 εργάσιμες ημέρες άδειας δικαιούνται κατά το πρώτο έτος απασχόλησης.

δικαιούνται κατά το πρώτο έτος απασχόλησης. 21 ημέρες ημέρες άδειας δικαιούνται με τη συμπλήρωση 12 μηνών στον ίδιο εργοδότη.

με τη συμπλήρωση 12 μηνών στον ίδιο εργοδότη. σε 22 ημέρες ανέρχεται η άδεια από το τρίτο έτος απασχόλησης και μετά στην εργασία.

η άδεια από το τρίτο έτος απασχόλησης και μετά στην εργασία. 25 ημέρες άδειας δικαιούνται όσοι συμπληρώνουν 10 χρόνια στον ίδιο εργοδότη ή έχουν 12 χρόνια συνολικής προϋπηρεσίας

δικαιούνται όσοι συμπληρώνουν 10 χρόνια στον ίδιο εργοδότη ή έχουν 12 χρόνια συνολικής προϋπηρεσίας σε 26 ημέρες αυξάνεται η άδεια με 25 χρόνια προϋπηρεσίας .

Β. Οι πολίτες που εργάζονται με καθεστώς 6ήμερης απασχόλησης θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής για την ετήσια άδεια. Αναλυτικά: