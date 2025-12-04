Επίδομα ανεργίας έως 1.295 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Νέες πληροφορίες για την καθολική εφαρμογή – Ποια επιδόματα μπορεί να καταργηθούν

Τον Μάρτιο του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί ο κύκλος του πιλοτικού επιδόματος ανεργίας ύψους έως 1.295 ευρώ, όπου θα αξιολογηθεί εάν το μοντέλο αυτό θα έχει καθολική εφαρμογή το επόμενο διάστημα ή θα γίνουν κάποιες αλλαγές.

Της Κατερίνας Φεσσά

Υπενθυμίζεται πως το συγκεκριμένο μέτρο τέθηκε σε εφαρμογή τον Μάρτιο του 2025 και σε αυτό έχει συγχωνευτεί το τακτικό επίδομα με το μακροχρόνιο και η διάρκεια χορήγησης του νέου επιδόματος ανεργίας μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 2 έτη.

Για το θέμα μιλά εκτενώς ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων στο Υπουργείο Εργασίας, Νίκος Μηλαπίδης στο enikonomia.gr.

Μετά τα τέλη Μαρτίου του 2026 αναμένεται να γίνει η αξιολόγηση του πιλοτικού επιδόματος ανεργίας από οικονομολόγους ενδεχομένως και από κάποιο Πανεπιστήμιο προκειμένου να φανούν τα αποτελέσματά του, σημειώνει ο κ. Μηλαπίδης.

Δηλαδή τι πήγε καλά με το μέτρο και τι όχι, ποιοι ευνοούνται, ποιοι ενδεχομένως χάνουν το επίδομα και εάν εξυπηρετεί αυτή η μορφή του επιδόματος, συμπληρώνει.

«Μετά θα συνταχθεί ένα πόρισμα…. μια εισήγηση που θα δοθεί στην υπουργό Εργασίας η οποία θα αξιολογήσει εάν θα πρέπει να νομοθετήσει κάποια αλλαγή στο επίδομα και σε ποια κατεύθυνση θα πρέπει να είναι. Μπορεί να υιοθετήσει το μοντέλο το πιλοτικό ή μπορεί να κάνει κάποιες παραμετρικές αλλαγές διαφορετικές» υπογραμμίζει.

Η διαδικασία της αξιολόγησης και το νομοσχέδιο

Ακόμη αναφέρει τη διαδικασία αξιολόγησης του επιδόματος. «Για να τεθεί σε καθολική εφαρμογή το πιλοτικό επίδομα ανεργίας θα πρέπει να νομοθετηθεί. Δηλαδή ολοκληρώνεται ο κύκλος του πιλοτικού επιδόματος, βγαίνουν τα συμπεράσματα, αξιολογείται. Μετά η υπουργός Εργασίας θα φέρει μια νομοθετική πρωτοβουλία για το επίδομα ανεργίας που είτε θα περιλαμβάνει το πολιτικό μοντέλο είτε θα είναι κάπως διαφοροποιημένο. Θα το περάσει από τη Βουλή, όπου θα εκφραστούν τα κόμματα και θα αναμορφωθεί τελικά το επίδομα ανεργίας» σημειώνει.

Ταυτόχρονα επισημάνει πως το επίδομα αυτό θα συμπεριληφθεί σε κάποιο νέο εργασιακό νομοσχέδιο το οποίο ενδεχομένως να έρθει το Φθινόπωρο του 2026.

Τα προβλήματα

Ο ίδιος μιλά για τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στην πιλοτική εφαρμογή του επιδόματος ανεργίας. «Υπήρξαν κάποια προβληματάκια με τις πλατφόρμες του επιδόματος ανεργίας αλλά και στο να εξοικειωθεί ο κόσμος με αυτή τη διαδικασία. Το θέμα είναι εάν το επίδομα ανεργίας εξωθεί στην επιστροφή αγορά εργασίας ή όχι. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο» υπογραμμίζει.

Τι ισχύει σήμερα

Υπενθυμίζεται πως το ποσό του πιλοτικού επιδόματος ανεργίας που δίνεται στον δικαιούχο είναι πιο κοντά στο ύψος των αποδοχών που λάμβανε πριν μείνει άνεργος και πως αυτό απαρτίζεται από δύο μέρη: το σταθερό και το μεταβλητό. Αναλυτικά:

Α. Το σταθερό μέρος:

Ο υπολογισμός του γίνεται σύμφωνα με τον κατώτατο μισθό. Συγκεκριμένα:

Στο πρώτο τρίμηνο δίνεται το 70% του κατώτατου ημερομισθίου (ή του μέσου ημερομισθίου του δικαιούχου σε περίπτωση που οι αποδοχές του ήταν χαμηλότερες).

δίνεται το 70% του κατώτατου ημερομισθίου (ή του μέσου ημερομισθίου του δικαιούχου σε περίπτωση που οι αποδοχές του ήταν χαμηλότερες). Στο δεύτερο τρίμηνο το ποσοστό μειώνεται στο 60%.

το ποσοστό μειώνεται στο 60%. Στο τρίτο τρίμηνο το ποσοστό πέφτει στο 50%.

ποσοστό πέφτει στο 50%. Στο τέταρτο τρίμηνο το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 40%.

(Για το δεύτερο έτος)

Εάν κάποιος εξακολουθεί να είναι άνεργος και το δεύτερο έτος, τότε:

στο πρώτο εξάμηνο το επίδομα θα μειωθεί στο 30%

το επίδομα θα μειωθεί στο 30% στο δεύτερο εξάμηνο το επίδομα θα πέσει στο 20%

Διευκρινίζεται πως ο μέσος όρος του πρώτου έτους θα παραμένει στο 55% του κατώτατου μισθού.

Β. Το μεταβλητό μέρος:

Η σύνδεση του σκέλους αυτού γίνεται με τα έτη ασφάλισης του ασφαλισμένου –από το τέταρτο έως και το εικοστό– και με τον μέσο όρο των αποδοχών του.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονιστεί πως η επιδότηση αυτή μπορεί να έχει συνολική διάρκεια έως και 24 μήνες.

Ποια επιδόματα της ΔΥΠΑ μπορεί να καταργηθούν

Τέλος ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων στο Υπουργείο Εργασίας αναφέρει σε ποια περίπτωση μπορούν να καταργηθούν το τακτικό επίδομα ανεργίας των 540 ευρώ και το επίδομα της μακροχρόνιας ανεργίας.

Όπως εκτιμά ο κ. Μηλαπίδης, εάν υιοθετηθεί τελικά το υφιστάμενο μοντέλο του πιλοτικού επιδόματος ανεργίας, τότε θα καταργηθούν το τακτικό επίδομα ανεργίας των 540 ευρώ αλλά και το επίδομα της μακροχρόνιας ανεργίας.

Ενώ διευκρινίζει πως εάν εφαρμοστεί κάποιο άλλο μοντέλο για το επίδομα ανεργίας από το πιλοτικό, τότε δεν θα καταργηθούν αυτά τα δύο επιδόματα.