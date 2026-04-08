Επίδομα ανεργίας ύψους έως και 1.295 ευρώ: Νέες πληροφορίες για την καθολική εφαρμογή

Δεν προβλέπεται να τεθεί άμεσα σε καθολική εφαρμογή το νέο κλιμακωτό επίδομα ανεργίας ύψους έως και 1.295 ευρώ της ΔΥΠΑ, παρόλο που το τελευταίο διάστημα κυκλοφόρησαν σενάρια πως αυτό θα γίνονταν αρχές Απριλίου 2026.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο enikonomia.gr, το επίδομα ανεργίας ύψους 1.295 ευρώ της ΔΥΠΑ θα εξακολουθεί να είναι πιλοτικό, δεν έχει αξιολογηθεί ακόμη η αποτελεσματικότητα του και δεν έχουν ληφθεί κάποιες αποφάσεις για την καθολική εφαρμογή του.

Ο στόχος του επιδόματος είναι να γίνει καθολικό, ωστόσο δεν έχουν εξαχθεί ακόμη κάποια συμπεράσματα για την πιλοτική εφαρμογή του, καθώς η αξιολόγηση του θα διαρκέσει για κάποιο χρονικό διάστημα, συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές.

«Δεν θα γίνει κάτι μέσα στον Απρίλιο…. άμεσα. Θα ολοκληρωθεί το πιλοτικό και μετά θα δούμε μέσα στη χρονιά, το πώς το επίδομα αυτό θα επεκταθεί σε όλη την χώρα » δήλωσε προ ημερών στο enikonomia.gr ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων Νίκος Μηλαπίδης για το επίδομα ανεργίας ύψους 1.295 ευρώ.

Ο υπολογισμός

Υπενθυμίζεται πως, το πλαφόν στον εν λόγω επίδομα δεν επηρεάζεται από την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ μεικτά που έγινε από την 1η Απριλίου 2026. Δηλαδή παραμένει στα 1.295 ευρώ. Επίσης επισημαίνεται πως το επίδομα είναι εμπροσθοβαρές, καθώς τους πρώτους μήνες ανεργίας το ποσό της επιδότησης είναι υψηλότερο και μετά αυτό μειώνεται σταδιακά. Μάλιστα, τα μέρη του επιδόματος είναι τρία:

Το σταθερό : Ανεξάρτητα από την εργασιακή προϋπηρεσία και τον μισθό που είχε στο παρελθόν ο άνεργος.

: Ανεξάρτητα από την εργασιακή προϋπηρεσία και τον μισθό που είχε στο παρελθόν ο άνεργος. Το μεταβλητό Α : Ο υπολογισμός του γίνεται σύμφωνα με την εργασιακή προϋπηρεσία του ανέργου.

: Ο υπολογισμός του γίνεται σύμφωνα με την εργασιακή προϋπηρεσία του ανέργου. Το μεταβλητό Β. Αυτό προκύπτει από τον μέσο όρο των αποδοχών του ανέργου.

Και το σταθερό μέρος υπολογίζεται σύμφωνα με τις αποδοχές που έχει ο δικαιούχος. Αναλυτικά:

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ζωή Ρηγοπούλου: Στο πρώτο έτος της σχολής έμεινα έγκυος από έναν συμμαθητή μου Πετρέλαιο: Πτώση στις τιμές μετά την ανακοίνωση εκεχειρίας – Παραμένουν όμως πολύ πάνω από τα προπολεμικά επίπεδα Μεγάλη Τετάρτη: Το Άγιο Ευχέλαιο για θεραπεία πάσης ασθένειας Θανατηφόρο τροχαίο στις Αχαρνές: Οδηγός νταλίκας παρέσυρε και σκότωσε πεζή

Το τελικό ποσό επιδότησης ανεργίας ισοδυναμεί με το 70% του κατώτατου ημερομίσθιου κατά την περίοδο του πρώτου τριμήνου.

Το ποσό της επιδότησης ανεργίας μειώνεται στο 60% του κατώτατου ημερομίσθιου κατά το δεύτερο τρίμηνο της πληρωμής.

Το ποσό της επιδότησης ανεργίας πέφτει στο 50% του κατώτατου ημερομίσθιου κατά το τρίτο τρίμηνο.

Το ποσό της επιδότησης ανεργίας μειώνεται στο 40% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη κατά τέταρτο τρίμηνο.

Ωστόσο διευκρινίζεται πως τα παραπάνω ισχύουν για το πρώτο έτος χορήγησης του επιδόματος, καθώς μπορεί να το λάβει κάποιος για διάστημα έως 24 μηνών αλλά υπό προϋποθέσεις και ανάλογα με τον εργασιακό του βίο.

Ο τρόπος καταβολής

Αξίζει να σημειωθεί πως το νέο κλιμακωτό επίδομα ανεργίας ύψους έως και 1.295 ευρώ χορηγείται στους δικαιούχους μέσω της προπληρωμένης κάρτας. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως, οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν ανάληψη σε μετρητά έως το 50% του ποσού του επιδόματος, ενώ το υπόλοιπο 50% θα πρέπει να το δαπανήσουν μέσω της κάρτας για αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό όμως δεν αφορά τις συναλλαγές για την αγορά όπλων και τυχερών παιχνιδιών.

Η φορολόγηση

Επίσης επισημαίνεται πως, το επίδομα θα πρέπει να αναγράφεται σε συγκεκριμένο κωδικό της φορολογικής δήλωσης του εντύπου Ε1 και αυτό απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος, εάν το άθροισμα των λοιπών εισοδημάτων του φορολογούμενου (π.χ. από ενοίκια,) δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ σε ετήσια βάση.