Επίδομα γέννησης ύψους έως 3.000 ευρώ από τους δήμους: Χρήσιμος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τα ποσά και τα κριτήρια

Εφάπαξ επίδομα γέννησης ύψους έως και 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο μπορούν να χορηγούν οι δήμοι της χώρας σε οικογένειες με παιδιά, στο πλαίσιο της θέσπισης του νέου Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Της Κατερίνας Φεσσά

Το μέτρο παίρνει σάρκα και οστά, ύστερα από σχετικό πάγιο αίτημα της ΚΕΔΕ και ο στόχος του είναι η αντιμετώπιση του έντονου δημογραφικού προβλήματος στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό το enikonomia.gr κατάρτισε με τη βοήθεια του Προέδρου της Επιτροπής Οικονομικών των ΟΤΑ της ΚΕΔΕ, Γιάννη Μουράτογλου έναν χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις αναφορικά με τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης από τους δήμους.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Είναι υποχρεωτικό όλοι δήμοι της χώρας να δίνουν επίδομα γέννησης;

Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό. Εξαρτάται από την απόφαση που θα λαμβάνει το κάθε δημοτικό συμβούλιο. Μπορεί κάποιος δήμος να μην δώσει καθόλου επίδομα γέννησης.

Το επίδομα γέννησης αφορά όλους τους δήμους της χώρας;

Ναι

Το ανώτατο όριο του ποσού επιδόματος γέννησης που θα μπορεί να δίνει ένας δήμος είναι 3.000 ευρώ, ποιο θα είναι το χαμηλότερο;

Αυτό θα καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Για παράδειγμα το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει το ποσό του επιδόματος γέννησης να είναι 50 ευρώ /100 ευρώ κλπ.

Θα υπάρξει ένα ενιαίο πλαίσιο για τα κριτήρια (πχ εισοδηματικά κλπ) με βάση τα οποία οι δήμοι θα δίνουν το επίδομα γέννησης;

Όχι, ο κάθε δήμος θα προσδιορίζει τα κριτήρια ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες που έχει αλλά και την απόφαση που θα λαμβάνει το συλλογικό όργανο.

Πέρα από τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης θα υπάρξουν και άλλα κριτήρια, όπως περιουσιακά/διάρκεια διαμονής στο δήμο κλπ;

Αυτό εξαρτάται από τον κάθε δήμο χωριστά.

Με τη θέσπιση της χορήγησης του επιδόματος γέννησης από τους δήμους καταργείται και το αντίστοιχο που δίνει ο ΟΠΕΚΑ;

Όχι. Αυτά τα δύο δεν σχετίζονται μεταξύ τους, καθώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι αρμόδια για την πληρωμή του επιδόματος γέννησης από τους δήμους. Σε αυτό το σημείο διευκρινίζεται πως, είναι προαιρετικό ο δήμος να δίνει το εν λόγω επίδομα.

Από πότε θα μπορεί ένας δήμος να καταβάλει επίδομα γέννησης ύψους έως και 3.000 ευρώ σε μια οικογένεια;

Άμεσα, ενδεχομένως και από τον τρέχοντα μήνα. Και οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων για το επίδομα γέννησης θα περνούν από έλεγχο νομιμότητας αποκεντρωμένης διοίκησης.

Θα πρέπει να βγει εγκύκλιος από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη φορολόγηση του επιδόματος γέννησης;

Ναι, όπου θα διευκρινίζεται πως το επίδομα γέννησης θα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, για το εάν αυτό θα πρέπει να δηλώνεται στη φορολογική δήλωση, για το εάν η εν λόγω ενίσχυση θα αφορά και αλλοδαπούς πολίτες ή μόνο Έλληνες κλπ.