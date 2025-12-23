Οικονομία

Επίδομα θέρμανσης: Καταβλήθηκε σήμερα η πρώτη δόση – Πάνω από 1,1 εκατ. οι δικαιούχοι

Ολοκληρώθηκε η καταβολή της πρώτης δόσης του επιδόματος θέρμανσης ύψους 124.212.327,30 ευρώ για το 2025-2026 σε 1.168.945 δικαιούχους. Η καταβολή έγινε στους τραπεζικούς λογαριασμούς που δηλώθηκαν στη ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή Μητρώο και Επικοινωνία &gt; Δήλωση Λογαριασμού IBAN.

Οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις που κατατέθηκαν για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης έως τις 5/12/2025, (καταληκτική προθεσμία υποβολής) ανήλθαν σε:

  •  363.224 για ηλεκτρικό ρεύμα,
  • 867.524 για πετρέλαιο θέρμανσης και άλλα καύσιμα.

Από τις αιτήσεις αυτές καταβλήθηκε προκαταβολή για:

  • ηλεκτρικό ρεύμα: 31.278.420,17 ευρώ σε 310.773 δικαιούχους και
  • πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα: 92.933.907,13 ευρώ σε 858.172 δικαιούχους.

Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιοποιημένη και πραγματοποιήθηκε μέσω της
πλατφόρμας myΘέρμανση της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη
διαδρομή Εφαρμογές &gt; Δημοφιλείς Εφαρμογές &gt; myΘέρμανση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.
  • Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Κοινωνική Πολιτική & Επιδόματα & Επιδόματα & Επίδομα θέρμανσης – myΘέρμανση

Πηγή enikos.gr

