Επίδομα θέρμανσης 2025-2026: Αυτές είναι οι ημερομηνίες «κλειδιά» για τις δύο τελευταίες πληρωμές – Ποιες μεγάλες αλλαγές έρχονται

Εκκρεμούν δύο ακόμη καταβολές του επιδόματος θέρμανσης ύψους από 100 ευρώ έως και 1.200 ευρώ για τη χειμερινή περίοδο 2025-2026.

Της Κατερίνας Φεσσά

Η μια είναι η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης. Αυτό αφορά τους δικαιούχους που πραγματοποίησαν αγορές πετρελαίου θέρμανσης από την 1η Ιουνίου 2026 έως τις 31 Μαρτίου 2026 και στους οποίους εκ παραδρομής εκδόθηκαν ελλιπή ή εσφαλμένα παραστατικά πώλησης πετρελαίου θέρμανσης.

Η έκδοση και η διαβίβαση των ορθών παραστατικών μπορεί να γίνει έως τις 31 Αυγούστου 2026, προκειμένου να αποτυπωθούν πλήρως και ορθά οι σχετικές συναλλαγές. Η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης για τις αγορές αυτές του πετρελαίου θέρμανσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, με συμψηφισμό των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί. Διευκρινίζεται πως, από τα πρατήρια πώλησης πετρελαίου θέρμανσης πραγματοποιείται η διαδικασία έκδοσης των διορθωμένων παραστατικών.

Και η άλλη είναι η έξτρα πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης που πραγματοποιείται έως την 31η Ιουλίου 2026 για το φυσικό αέριο, για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας.

Τι θα ισχύσει για την χειμερινή περίοδο 2026-2027

Πληροφορίες του enikonomia.gr αναφέρουν πως, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, δεν προβλέπεται να υπάρξουν αλλαγές στη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2026-2027 και ότι θα ισχύσει ό,τι ίσχυε στην χειμερινή περίοδο 2025-2026. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως δεν αλλάζουν τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια και ότι προβλέπεται να ισχύσουν τα παρακάτω. Ειδικότερα:

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για ένα μονομελές νοικοκυριό θα πρέπει να είναι έως 16.000 ευρώ και για το ζευγάρι 24.000 ευρώ. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται έως 29.000 ευρώ το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του νοικοκυριού από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ.

Τα περιουσιακά στοιχεία δεν θα πρέπει να ξεπερνούν:

τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει

και τις 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Το επίδομα, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα θα εξακολουθεί να καλύπτει αγορές:

πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης,

φωτιστικού πετρελαίου (μπλε κηροζίνης),

φυσικού αερίου υγραερίου,

καυσόξυλα,

βιομάζα (πέλετ),

θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας

Και τα ποσά του επιδόματος θα κυμαίνονται από 100 ευρώ έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, το ποσό θα μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 1.200 ευρώ.

Ποιες μεγάλες αλλαγές έρχονται και πότε

Όπως όλα δείχνουν, αλλαγές αναμένεται να υπάρξουν στο επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2027-2028.

Ειδικότερα:

Η αύξηση των 100 ευρώ

Επιπλέον 100 ευρώ για το επίδομα θέρμανσης θα δοθούν σε σχεδόν 780.000 δικαιούχους κατά τη χειμερινή περίοδο 2027-2028, στο πλαίσιο των έργων που εντάσσονται στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και με στόχο να απορροφηθεί ένα σημαντικό μέρος της επιβάρυνσης στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και το υγραέριο για θέρμανση.

Το ποσό αυτό θα καταβληθεί, σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr στους ήδη δικαιούχους του επιδόματος και σε ευάλωτους πολίτες με την ενεργοποίηση της εφαρμογής της EU Emissions Trading System (EU ETS 2), δηλαδή του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών.

Ο αρχικός προγραμματισμός ήταν να τεθεί σε ισχύ το 2027 η εν λόγω εφαρμογή, ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αυτή αναμένεται να ενεργοποιηθεί από το 2028, αφού πρώτα δοθεί η σχετική έγκριση από την ΕΕ. Η ίδια πηγή διευκρινίζει στο enikonomia.gr, πως μόνο με την ενεργοποίηση της εφαρμογής θα δοθεί η εν λόγω αύξηση. Η αύξηση εκτιμάται πως θα δοθεί το 2028, συμπληρώνει η ίδια πηγή.

Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια αναμένεται να αλλάξουν και προβλέπεται να είναι τα παρακάτω. Ειδικότερα: