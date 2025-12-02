Επίδομα παιδιού: Κλείνει αύριο η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Πότε θα καταβληθεί η έκτη δόση

Έως αύριο, Τετάρτη στις 6 μ.μ. θα δέχεται η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις υφισταμένων για την εκκαθάριση της 6ης δόσης του επιδόματος παιδιού για το 2025.

Υπενθυμίζεται πως οι αιτήσεις για το επίδομα υποβάλλονται είτε στην πλατφόρμα https://www.idika.gr/ είτε στο https://opeka.gr/με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι: η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,

η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί.

Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Έκτη δόση: Πότε θα καταβληθεί και τι ποσά θα δοθούν

Πάντως η έκτη διμηνιαία δόση του επιδόματος παιδιού για το 2025 αναμένεται να καταβληθεί είτε στις 20 Δεκεμβρίου, είτε στις 22 του ίδιου μήνα.

Παράλληλα επισημαίνεται πως το δικαιούμενο ποσό του επιδόματος θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2025 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024. Και τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα είναι τα εξής :

Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί θα είναι: 70 ευρώ, 42 ευρώ ή 28 ευρώ σε μηνιαία βάση ανάλογα με το εισόδημα που έχει ένα νοικοκυριό.

Από το τρίτο παιδί και πάνω θα είναι: 140 ευρώ, 84 ευρώ ή 56 ευρώ σε μηνιαία βάση.