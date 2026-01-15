Επίδομα παιδιού: Ποιοι και πώς θα λάβουν αναδρομικά – Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για την πληρωμή τους

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή αναδρομικών του επιδόματος παιδιού στους δικαιούχους για το έτος 2025 από τον ΟΠΕΚΑ.

Της Κατερίνας Φεσσά

Τα αναδρομικά αναμένεται να δοθούν σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr, εκτός απροόπτου την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026 μαζί με την τακτική πληρωμή των επιδομάτων και παροχών για τον τρέχοντα μήνα που θα πραγματοποιήσει ο ΟΠΕΚΑ.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Το enikonomia.gr παρουσιάζει έναν χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για την πληρωμή των αναδρομικών του επιδόματος παιδιού για το έτος 2025 προκειμένου να λύσει τις τυχόν απορίες δικαιούχων. Αναλυτικά:

Ποιους αφορά η πληρωμή αναδρομικών του επιδόματος παιδιού για το έτος 2025;

Τους δικαιούχους που δεν έχουν λάβει κάποια από τις 6 διμηνιαίες δόσεις του επιδόματος παιδιού για το έτος 2025 και που θα έχουν υποβάλει έως αύριο, Πέμπτη,15 Ιανουαρίου στις 6μμ τη σχετική αίτηση:

είτε στην πλατφόρμα https://www.idika.gr/epidomapaidiou/

είτε στο https://opeka.gr/oikogeneia/epidoma-paidiou-a21/ilektronikes-ypiresies/ και με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Διευκρινίζεται πως για να δοθούν τα αναδρομικά στους δικαιούχους η αίτηση τους θα πρέπει να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί.

Μπορεί κάποιος να λάβει αναδρομικά ακόμη και δύο δόσεις επιδόματος παιδιού μαζί;

Ναι, φυσικά με την προϋπόθεση ότι τις δικαιούται και έχει υποβάλει τη σχετική αίτηση.

Ποια είναι τα αναδρομικά ποσά που θα δοθούν στους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού του έτους 2025;

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, τα ποσά που προβλέπεται να δοθούν είναι αυτά που δόθηκαν το 2025 στους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού. Δηλαδή:

Το ποσό του επιδόματος για το πρώτο και δεύτερο παιδί είναι στ α 70 ευρώ, στα 42 ευρώ ή στα 28 ευρώ τον μήνα. Το ποσό διαμορφώνεται ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα που έχει ένα νοικοκυριό.

α 70 ευρώ, στα 42 ευρώ ή στα 28 ευρώ τον μήνα. Το ποσό διαμορφώνεται ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα που έχει ένα νοικοκυριό. Από το τρίτο παιδί και για κάθε επόμενο, το ποσό του επιδόματος ανέρχεται στα 140 ευρώ ,στα 84 ή στα 56 ευρώ τον μήνα.

Το επίδομα παιδιού μπορεί να κατασχεθεί από την Εφορία σε περίπτωση που έχει κάποιος χρέη;

Όχι. Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, το επίδομα παιδιού δεν μπορεί να κατασχεθεί για οποιαδήποτε οφειλή αλλά ούτε και να γίνει συμψηφισμός με βεβαιωμένα χρέη.