Επίδομα παιδιού: Πότε θα γίνει η νέα πληρωμή – Τι αλλάζει από το 2026

Το προσεχές διάστημα θα πληρώσει ο ΟΠΕΚΑ την τελευταία διμηνιαία δόση του επιδόματος παιδιού (Α21) για το τρέχον έτος στους δικαιούχους.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στο enikonomia.gr, «η έκτη διμηνιαία δόση του επιδόματος παιδιού είναι πολύ πιθανόν να καταβληθεί πριν από τις γιορτές όπως συμβαίνει κάθε χρόνο. Ενδεχομένως η καταβολή αυτή να πραγματοποιηθεί είτε στις 20 Δεκεμβρίου είτε στις 22 του ίδιου μήνα ».

«Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να περάσει ειδική διάταξη στη Βουλή για τον μήνα Δεκέμβρη που θα υπερβαίνει το ισχύοντα νόμο για τις πληρωμές» συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές.

Επίσης επισημαίνεται πως η εν λόγω καταβολή θα αφορά στους δικαιούχους των οποίων η αίτηση θα έχει υποβληθεί είτε στο https://www.idika.gr/ είτε στο https://opeka.gr/ και θα έχει εγκριθεί.

Ο υπολογισμός και τα ποσά

Ο υπολογισμός του δικαιούμενου ποσού του επιδόματος παιδιού θα γίνει σύμφωνα με τον αριθμό εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθεί στην αίτηση Α21 του έτους 2025 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που είχαν οι δικαιούχοι το φορολογικό έτος 2024.

Και τα ποσά λοιπόν που θα δοθούν στους δικαιούχους διαμορφώνονται ως εξής:

Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί θα είναι: 70 ευρώ, 42 ευρώ ή 28 ευρώ σε μηνιαία βάση ανάλογα με το εισόδημα που έχει ένα νοικοκυριό.

θα είναι: 70 ευρώ, 42 ευρώ ή 28 ευρώ σε μηνιαία βάση ανάλογα με το εισόδημα που έχει ένα νοικοκυριό. Από το τρίτο παιδί και πάνω θα είναι: 140 ευρώ, 84 ευρώ ή 56 ευρώ σε μηνιαία βάση.

Τι αλλάζει από τον Ιανουάριο του 2026

Αλλάζουν από το επόμενο έτος τα δεδομένα για τους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού.

Όπως δήλωσε πρόσφατα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου οι φορολογικές ελαφρύνσεις που θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2026 θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς το επίδομα παιδιού (Α21) κάτι που θα αυξήσει σημαντικά και το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα.

Και είχε παραθέσει εάν σχετικό παράδειγμα: Μια πολύτεκνη οικογένεια που έχει 4 παιδιά και εισόδημα 38.000 ευρώ σε ετήσια βάση, σήμερα παίρνει 168 ευρώ τον μήνα από το επίδομα παιδιού (Α21).

Με την ενεργοποίηση της νέας φορολογικής κλίμακας η οικογένεια αυτή θα έχει ένα επιπρόσθετο όφελος της τάξεως των 360 ευρώ σε μηνιαία βάση. Δηλαδή συνολικά 4.300 ευρώ τον χρόνο επιπλέον από όσα ήδη λαμβάνει.