Επίδομα παιδιού 2026: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για την πληρωμή της πρώτης δόσης και τα ποσά

To επόμενο διάστημα θα καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΑ η πρώτη διμηνιαία δόση του επιδόματος παιδιού (Α21) για το 2026 από τις έξι συνολικά στους δικαιούχους.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως προβλέπει το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα του ΟΠΕΚΑ, η πληρωμή αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026, θα αφορά το πρώτο δίμηνο του νέου έτους ( Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου) και θα δοθεί σε όσους θα έχουν υποβάλει σχετική αίτηση είτε στο idika.gr είτε στο opeka.gr, η οποία θα έχει εγκριθεί και οριστικοποιηθεί.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Το enikonomia.gr παρουσιάζει έναν οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για την καταβολή της πρώτης διμηνιαίας δόσης του επιδόματος παιδιού του έτους 2026. Αναλυτικά:

Τι θα ισχύσει για τα ποσά του επιδόματος παιδιού

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι δεν θα αλλάξουν. Δηλαδή θα διαμορφωθούν ως εξής:

Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί ενός νοικοκυριού θα είναι: 70 ευρώ, 42 ευρώ ή 28 ευρώ τον μήνα.

70 ευρώ, 42 ευρώ ή 28 ευρώ τον μήνα. Για το τρίτο παιδί και για κάθε επόμενο ενός νοικοκυριού θα είναι:140 ευρώ, 84 ευρώ ή 56 ευρώ τον μήνα.

Σε κάθε περίπτωση το ποσό του επιδόματος θα διαμορφωθεί με βάση την εισοδηματική κατηγορία στην οποία θα ανήκει μια οικογένεια.

Οι φορολογικές ελαφρύνσεις που θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2026 θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά ως προς το επίδομα παιδιού-Τι σημαίνει αυτό

Αυτό θα φέρει σημαντική αύξηση και στο καθαρό εισόδημα του δικαιούχου. Ενδεικτικά αναφέρεται πως μια οικογένεια με 4 παιδιά και με ετήσιο εισόδημα 38.000 ευρώ:

σήμερα λαμβάνει 168 ευρώ τον μήνα από το επίδομα παιδιού (Α21).

το επίδομα παιδιού (Α21). από την 1η Ιανουαρίου θα έχει ένα έξτρα όφελος της τάξεως των 360 ευρώ σε μηνιαία βάση, όπως δήλωσε πρόσφατα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Επίσης επισημαίνεται πως αυτό το όφελος αναμένεται να το δουν εκτός μεγάλου απροόπτου οι δικαιούχοι στην τσέπη τους στην πρώτη δόση του επιδόματος παιδιού για το 2026.

Πώς θα υπολογιστεί το δικαιούμενο ποσό της πρώτης δόσης επιδόματος παιδιού για το 2026

Ο υπολογισμός αυτός αναμένεται να γίνει βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 του έτους 2026 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024 .

και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι . Δηλαδή αναμένεται να «μετρήσουν» τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2024.

Ενώ από την τρίτη διμηνιαία δόση του επιδόματος του 2026 μέχρι και την έκτη του ίδιου έτους αναμένεται να υπολογιστούν ως προς αυτό τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025. Αυτό σημαίνει πως βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος θα είναι η υποβολή της φορολογικής δήλωσης Ε1 του 2026.

Πώς θα γίνει η πληρωμή της πρώτης δόσης