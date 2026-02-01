Επίδομα παιδιού 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις νέες αιτήσεις – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Μέσα στο τελευταίο 10ήμερο του Φεβρουαρίου 2026 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για την υποβολή νέων αιτήσεων αναφορικά με τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού από τον ΟΠΕΚΑ.

Υπενθυμίζεται πως οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για το επίδομα είτε στο idika.gr είτε στο opeka.gr και η καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις προβλέπεται να είναι η 13η Μαρτίου 2026.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1.Η αίτηση

Για τους φοιτητές ή για τα τέκνα με ειδικό καθεστώς μπορεί να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά, των οποίων η επισύναψη θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά. Εάν η αίτηση αποθηκευθεί προσωρινά ,τότε θεωρείται έγκυρη μόνο μετά την οριστική υποβολή. Οι αιτήσεις που δεν έχουν οριστικοποιηθεί δεν θα εκκαθαρίζονται και σε αυτές τις περιπτώσεις οι δικαιούχοι δεν θα λάβουν το επίδομα.

Οι δικαιούχοι μπορούν να ακυρώσουν την αίτηση τους στην περίπτωση που έχουν κάποιο λάθος και να υποβάλλουν νέα με την επισήμανση ότι: τα ποσά που έχουν καταβληθεί βάσει ακυρωθείσας αίτησης θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και αναζητούνται.

2.Η πληρωμή και τα ποσά

Η πρώτη διμηνιαία δόση του επιδόματος για το έτος 2026 από τις 6 που είναι συνολικά θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαρτίου 2026 και θα αφορά το πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους (Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου).

Το ποσό του επιδόματος παιδιού διαμορφώνεται με βάση το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που έχει ένα νοικοκυριό. Ειδικότερα: Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί το ποσό διαμορφώνεται στα 70 ευρώ, στα 42 ευρώ ή στα 28 ευρώ ανά μήνα, ενώ για το τρίτο παιδί και κάθε επόμενο το ποσό αυξάνεται και ανέρχεται σε 140 ευρώ, 84 ευρώ ή 56 ευρώ ανά μήνα.