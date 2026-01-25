Επίδομα παιδιού 2026: Σε ποια δόση αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές

Σε έξι διμηνιαίες δόσεις θα καταβληθεί και φέτος από τον ΟΠΕΚΑ το επίδομα παιδιού για το 2026 στους δικαιούχους.

Της Κατερίνας Φεσσά

Ωστόσο, δύο αλλαγές αναμένεται να υπάρξουν, εκτός μεγάλου απροόπτου, στην καταβολή της τρίτης διμηνιαίας (Μαΐου – Ιουνίου) δόσης του επιδόματος παιδιού για το 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου του τρέχοντος έτους.

Οι αλλαγές

Αναλυτικά:

Η μία θα αφορά τον τρόπο φορολόγησης του επιδόματος, δηλαδή θα «μετρήσουν» τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025 για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού του επιδόματος και όχι του φορολογικού έτους 2024, που θα ληφθούν υπόψη για την πρώτη διμηνιαία δόση. Αυτό σημαίνει πως ο υπόχρεος θα πρέπει να έχει υποβάλει τη φορολογική δήλωση Ε1 του 2026 από τις 16 Μαρτίου έως τις 15 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, όπως προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία . Επίσης, επισημαίνεται πως κάτι αντίστοιχο εφαρμόστηκε και πέρυσι, στο επίδομα παιδιού 2025.

Η άλλη αλλαγή σχετίζεται με τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, το εν λόγω μέτρο αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως έως τον Ιούνιο του 2026 και θα αφορά τόσο το επίδομα παιδιού όσο και τη χορήγηση όλων των υπόλοιπων επιδομάτων, όπως αυτών του ΟΠΕΚΑ, της ΔΥΠΑ και του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Με άλλα λόγια, θα δημιουργηθεί μια ενιαία βάση στην οποία θα είναι «περασμένα» όλα τα παραπάνω επιδόματα που λαμβάνουν οι δικαιούχοι, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στη χορήγησή τους αλλά και καλύτερη διανομή των ποσών αυτών σε σχέση με σήμερα.

Σε κάθε περίπτωση, θα φανεί εάν με την ενεργοποίηση του μέτρου δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού θα μείνουν εκτός της παροχής.

Τι ισχύει με τα ποσά

Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, τα ποσά του επιδόματος παιδιού που χορηγούνται στους δικαιούχους δεν αλλάζουν και παραμένουν ως έχουν. Δηλαδή:

1) Εισοδηματική κατηγορία Α

Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί το ποσό είναι 70 ευρώ τον μήνα.

Για το τρίτο παιδί και άνω το ποσό είναι 140 ευρώ.

2) Εισοδηματική κατηγορία Β

Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί το ποσό είναι 42 ευρώ τον μήνα.

Για το τρίτο παιδί και άνω το ποσό είναι 84 ευρώ.

3) Εισοδηματική κατηγορία Γ

Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί το ποσό είναι 28 ευρώ τον μήνα.

Για το τρίτο παιδί και άνω το ποσό είναι 56 ευρώ.

Διευκρινίζεται πως η εισοδηματική κατηγορία καθορίζεται σύμφωνα με το συνολικό οικογενειακό εισόδημα που έχει ένα νοικοκυριό και το οποίο δηλώνεται στην εφορία.

Το τελικό ποσό του επιδόματος προκύπτει από την κατηγορία αυτή, σε συνδυασμό με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που έχει μια οικογένεια.