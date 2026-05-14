Επίδομα παιδιού 2026: Σε ποια δόση θα πρέπει να υποβάλετε νέα φορολογική δήλωση και ποια λάθη κοστίζουν χρήματα

Την Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026 θα πληρώσει ο ΟΠΕΚΑ μέσω της προπληρωμένης κάρτας τη δεύτερη διμηνιαία δόση (Μαρτίου-Απριλίου) του επιδόματος παιδιού για το τρέχον έτος από τις έξι συνολικά στους δικαιούχους.

Της Κατερίνας Φεσσά

Η εν λόγω καταβολή θα πραγματοποιηθεί με βάση τη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2024. Ωστόσο, δεν αναμένεται να ισχύσει το ίδιο τόσο για την τρίτη διμηνιαία δόση (Μαΐου – Ιουνίου) που θα καταβληθεί την Παρασκευή, 31 Ιουλίου του 2026 όσο και για τις εναπομείναντες δόσεις, καθώς θα «μετρήσουν» τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025 για τον αυτόματο υπολογισμό του τελικού ποσού του επιδόματος παιδιού.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως, oι δικαιούχοι για να λάβουν το επίδομα θα πρέπει να υποβάλουν έως τις 15 Ιουλίου του τρέχοντος τη φορολογική δήλωση Ε1 του 2026, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα χάσουν τα χρήματα τους μέχρι να γίνει η σχετική προσαρμογή.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί πως:

εάν το εισόδημα του δικαιούχου μειώθηκε το 2025 σε σχέση με το 2024 , τότε το ποσό του επιδόματος θα αυξηθεί αναδρομικά.

, τότε το ποσό του επιδόματος θα αυξηθεί αναδρομικά. εάν το εισόδημα του φορολογούμενου αυξήθηκε πέρυσι σε σχέση με το 2024, τότε ο δικαιούχος ενδέχεται να επιστρέψει πίσω ένα μέρος των χρημάτων του επιδόματος ή και ολόκληρο στον ΟΠΕΚΑ.

Τι αλλάζει από την 1η Ιουλίου 2026

Για να εγκριθεί η αίτηση ενός νοικοκυριού για το επίδομα παιδιού μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026, υποχρεούται να πληροί από την 1η Ιουλίου 2026 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026 τις παρακάτω προϋποθέσεις. Αναλυτικά:

Τα ανήλικα τέκνα ηλικίας από 4 έως 16 ετών θα πρέπει:

να έχουν εγγραφεί στην υποχρεωτική εκπαίδευση (φοίτηση από το προ νήπιο έως και το γυμνάσιο) για το σχολικό έτος 2025-2026

και να ολοκληρώσουν επαρκώς τη φοίτησή τους στις 30 Ιουνίου 2026 για το εν λόγω σχολικό έτος, δηλαδή να μην επαναλάβουν την τάξη τους λόγω μεγάλου αριθμού αδικαιολόγητων απουσιών.

Ποια λάθη κοστίζουν χρήματα

Τα λάθη που γίνονται συχνά από τους δικαιούχους και τα οποία τους κοστίζουν χρήματα είναι τα εξής: