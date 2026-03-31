Επίδομα στέγασης: Τι αλλάζει από την 1η Οκτωβρίου 2026 στις πληρωμές

Επίδομα στέγασης για τον μήνα Μάρτιο 2026 θα χορηγήσει σήμερα ο ΟΠΕΚΑ σε 171.229 δικαιούχους που έχουν υποβάλει σχετική αίτηση έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2026 και των οποίων αυτή έχει πάρει το «πράσινο φως» από τον Οργανισμό.

Της Κατερίνας Φεσσά

Στους παραπάνω θα καταβληθεί το συνολικό ποσό των 20.348.356 ευρώ. Διευκρινίζεται ωστόσο, πως ο κάθε δικαιούχος του επιδόματος θα λάβει από 70 ευρώ έως και 210 ευρώ και το τελικό ποσό θα διαμορφωθεί με βάση τη σύνθεση του νοικοκυριού του.

Τι θα αλλάξει από την 1η Οκτωβρίου 2026

Αξίζει να σημειωθεί πως, εκτός της πληρωμής του επιδόματος στέγασης για τον μήνα Νοέμβριο 2026 κινδυνεύουν να μείνουν:

Ορισμένοι δικαιούχοι που δεν θα υποβάλουν νέα αίτηση έως τις 31 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους . Η υποχρέωση αυτή θα αφορά όσων η περίοδος ισχύος του επιδόματος στέγασης είναι Μαΐου 2026 –Οκτωβρίου 2026.

Η υποχρέωση αυτή θα αφορά όσων η Οι δικαιούχοι που δεν θα πραγματοποιούν από την 1η Οκτωβρίου ηλεκτρονικά την πληρωμή ενοικίου μέσω του τραπεζικού λογαριασμού τους αλλά θα το δίνουν στο «χέρι» στον σπιτονοικοκύρη τους. Υπενθυμίζεται πως ο αρχικός προγραμματισμός του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ήταν να τεθεί σε υποχρεωτική εφαρμογή το μέτρο από την 1η Απριλίου σύμφωνα με τον νόμο 5264/2024, ωστόσο αποφασίστηκε αυτό να παραταθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές και να αποφευχθούν φαινόμενα δυσλειτουργίας.

Eπισημαίνεται πως σήμερα θα κατατεθεί στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου για την παράταση της υποχρεωτικής πληρωμής ενοικίου μέσω τραπεζικού λογαριασμού που θα ίσχυε από την 1η Απριλίου.

Πάντως, σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, ο τραπεζικός λογαριασμός που θα χρησιμοποιεί ο πολίτης από την 1η Οκτωβρίου 2026 για την καταβολή του ενοικίου θα πρέπει:

να είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη

να είναι δηλωμένος στην ΑΑΔΕ. Αυτό γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Αρχής.

Εάν όμως είναι κοινός ο τραπεζικός λογαριασμός, τότε συνιστάται ο ιδιοκτήτης να εμφανίζεται πρώτος στους συνδικαιούχους.

Τι θα γίνει με το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων

Θα αυστηροποιηθεί περαιτέρω το πλαίσιο αναφορικά με τη χορήγηση του επιδόματος στέγασης στους δικαιούχους με την ενεργοποίηση του Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε πιλοτική λειτουργία έως τον Ιούνιο 2026. Υπενθυμίζεται πως το εν λόγω μέτρο, ήταν να εφαρμοστεί πιλοτικά το 2025 με διάρκεια την ημερομηνία αυτή, ωστόσο δεν αποκλείεται αυτό να αλλάξει λόγω της καθυστέρησης υλοποίησης του.

«Είναι μια μεταρρύθμιση του Ταμείου Ανάκαμψης …είναι ορόσημο. Επομένως θα ολοκληρωθεί σίγουρα μέσα στο 2026» δηλώνει σχετικά με το Μητρώο ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος μιλώντας στο enikonomia.gr

Ουσιαστικά το Μητρώο θα είναι μια ενιαία βάση δεδομένων, όπου θα είναι «περασμένα» μια σειρά από επιδόματα της ΔΥΠΑ, του ΟΠΕΚΑ κλπ, αλλά και όλα τα δεδομένα (πχ ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, οικογενειακή κατάσταση) των ωφελουμένων, προκειμένου να υπάρχει πλήρης διαφάνεια στην καταβολή αυτών.

Κατά αυτόν τον τρόπο, θα ανοίξει ο δρόμος στο να επανεξεταστούν τα επιδόματα από μηδενική βάση και δεν αποκλείεται η εξέλιξη αυτή να φέρει και αλλαγές στους δικαιούχους.