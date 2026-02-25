Επίδομα χωρίς ένσημα από τον ΟΠΕΚΑ: Σήμερα οι ανακοινώσεις για τη νέα πληρωμή – Ποια αλλαγή έρχεται

Σήμερα, το πρωί αναμένεται να εκδώσει ο ΟΠΕΚΑ δελτίο Τύπου για τις τακτικές πληρωμές επιδομάτων και παροχών για τον μήνα Φεβρουάριο 2026 μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και το επίδομα που χορηγείται σε συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών που δεν έχει ένσημα, όπως αναφέρουν πληροφορίες του enikonomia.gr

Της Κατερίνας Φεσσά

Πρόκειται για το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων το οποίο θα καταβληθεί την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026 για τον τρέχοντα μήνα από τον Οργανισμό στους πολίτες που έχουν συμπληρώσει τα 67 έτη και των οποίων η σχετική αίτηση που έχει υποβληθεί στο Κέντρο Κοινότητας του τόπου κατοικίας τους έχει εγκριθεί.

Ουσιαστικά το μέτρο αυτό λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας για τους πολίτες που βρίσκονται σε αυτό το ηλικιακό όριο και δεν έχουν συγκεντρώσει τον απαραίτητο ασφαλιστικό χρόνο για την συνταξιοδότηση τους.

Το ποσό

Αξίζει να σημειωθεί πως το ποσό του επιδόματος έχει αυξηθεί από τον Ιανουάριο 2026 στα 418,95 ευρώ από 409,13 ευρώ που ήταν το προηγούμενο διάστημα. Αυτό συνέβη επειδή έγινε μια ετήσια αναπροσαρμογή της τάξεως των 2,4% στα ποσά των προνοιακών παροχών που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, όπως έγινε και στις συντάξεις των ασφαλισμένων. Ωστόσο σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να διευκρινιστεί πως το εν λόγω ποσό δεν καταβάλλεται ολόκληρο σε όλους τους δικαιούχους, καθώς αυτό διαμορφώνεται με βάσει κάποιους παράγοντες. Ειδικότερα:

Το επίδομα το παίρνει κάποιος εάν έχει συμπληρώσει τα 67 έτη της ηλικίας του και δεν λαμβάνει σύνταξη άνω των 418,95 ευρώ από το εξωτερικό ή από οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή στην Ελλάδα.

από το εξωτερικό ή από οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή στην Ελλάδα. Αν το ποσό της σύνταξης αυτής ή της παροχής από τον δημόσιο φορέα είναι μικρότερο των 418,95 ευρώ του επιδόματος, τότε ο πολίτης δικαιούται να πάρει το ποσό της διαφοράς που θα προκύψει μετά την αφαίρεση του ποσού της σύνταξης ή της παροχής που λαμβάνει από αλλού. Δεν χορηγείται όμως το επίδομα, εάν το ποσό που θα προκύψει ως διαφορά είναι μικρότερο από 20 ευρώ.

του ποσού της σύνταξης ή της παροχής που λαμβάνει από αλλού. ως διαφορά είναι μικρότερο από 20 ευρώ. Εάν υπάρξει κάποια μεταβολή του ποσού ή της σύνταξης ή της παροχής που λαμβάνει ο πολίτης από το εξωτερικό ή την Ελλάδα αντίστοιχα, τότε θα πρέπει να το δηλώσει αμέσως, προκειμένου να τροποποιηθεί αναλόγως το ποσό του επιδόματος.

Το ποσό του επιδόματος:

καταβάλλεται π λήρως στα 418,95 ευρώ ή μειωμένο λόγω σύνταξης εξωτερικού ή προνοιακής παροχής εντός Ελλάδας σε όσους πληρούν κάποια συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια αλλά και έχουν συμπληρώσει στη χώρα μας τουλάχιστον 35 πλήρη έτη διαμονής.

ή μειωμένο λόγω σύνταξης εξωτερικού ή προνοιακής παροχής εντός Ελλάδας σε όσους πληρούν κάποια συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια αλλά και έχουν συμπληρώσει στη χώρα μας τουλάχιστον 35 πλήρη έτη διαμονής. και μειώνεται κατά 1/35 για κάθε 1 έτος που υπολείπεται των 35 ετών διαμονής στη χώρα.

Για να υποβάλει κάποιος αίτηση για το επίδομα, θα πρέπει να διαμένει μονίμως και νομίμως στην Ελλάδα 15 συνεχή έτη πριν από την υποβολή της αίτησης τους ή 15 έτη μεταξύ του 17ου έτους και 67ου έτους της ηλικίας του, εκ των οποίων τα 10 συνεχόμενα πριν από την υποβολή της αίτησης και να εξακολουθεί να διαμένει στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της παροχής.

Η αλλαγή

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αυστηροποιηθεί εκτός μεγάλου απροόπτου το πλαίσιο για τη χορήγηση του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων με την ενεργοποίηση Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων καθώς θα υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στην καταβολή του, θα διανέμονται με καλύτερο τρόπο από ό,τι σήμερα τα ποσά και θα γίνονται περισσότεροι έλεγχοι. Μένει να φανεί εάν με το μέτρο αυτό, μείνουν εκτός παροχής οι δικαιούχοι.

Υπενθυμίζεται πως το Μητρώο θα τεθεί, σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, σε πιλοτική λειτουργία έως τον Ιούνιο του 2026 και μέσω αυτού θα χορηγούνται αυτόματα όλα τα επιδόματα, παροχές και ενισχύσεις του ΟΠΕΚΑ, της ΔΥΠΑ, του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κλπ στους δικαιούχους.

Ουσιαστικά θα είναι μια ενιαία βάση η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω, προκειμένου το Δημόσιο να έχει μια καλύτερη εικόνα για τα χρήματα που δίνονται στους πολίτες της χώρας.